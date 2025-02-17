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  4. 120 миллионов фунтов. Реал настроен на трансфер звезды Манчестер Сити
Англия
17 февраля 2025, 21:27 |
1786
1

120 миллионов фунтов. Реал настроен на трансфер звезды Манчестер Сити

Фил Фоден может летом покинуть английский гранд

17 февраля 2025, 21:27 |
1786
1
120 миллионов фунтов. Реал настроен на трансфер звезды Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Філ Фоден

Звездный английский вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден может покинуть клуб.

По информации испанского издания EL Nacional, на футболиста претендуют два европейских гранда – «Бавария» и «Реал» Мадрид. Оба клуба готовы выкупить игрока за 120 миллионов фунтов. «Горожане» могут уже летом принять решение о трансфере Фодена за такие деньги.

В этом сезоне на клубном уровне Фоден провел 32 матча, в которых забил десть голов и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» неожиданно хочет продать звезду. Он начал разочаровывать клуб.

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Фил Фоден трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Реал Мадрид Манчестер Сити Бавария трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Bond
як на мене, то Реалу Фоден не підходить по стилю гри...
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