120 миллионов фунтов. Реал настроен на трансфер звезды Манчестер Сити

Звездный английский вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден может покинуть клуб.

По информации испанского издания EL Nacional, на футболиста претендуют два европейских гранда – «Бавария» и «Реал» Мадрид. Оба клуба готовы выкупить игрока за 120 миллионов фунтов. «Горожане» могут уже летом принять решение о трансфере Фодена за такие деньги.

В этом сезоне на клубном уровне Фоден провел 32 матча, в которых забил десть голов и сделал пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» неожиданно хочет продать звезду. Он начал разочаровывать клуб.