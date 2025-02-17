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  4. Реал неожиданно хочет продать звезду. Он начал разочаровывать клуб
Испания
17 февраля 2025, 19:16 |
3173
1

Реал неожиданно хочет продать звезду. Он начал разочаровывать клуб

Эдуардо Камавинга может покинуть мадридский клуб

17 февраля 2025, 19:16 |
3173
1
Реал неожиданно хочет продать звезду. Он начал разочаровывать клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

22-летний звездный хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга может летом сменить клуб.

Руководство «Реала» в последнее время не в восторге от игры француза и рассматривает его трансфер следующим летом. На футболиста есть большой спрос. Камавингой интересуются такие европейские гранды, как «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне на клубном уровне Камавинга провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее легендарный бразильский голедор «Реала» Роналдо назвал худшего футболиста, с которым ему пришлось играть за мадридский клуб.

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Эдуардо Камавинга трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Gargantua81
да, очень сдал
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