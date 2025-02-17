Реал неожиданно хочет продать звезду. Он начал разочаровывать клуб

22-летний звездный хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга может летом сменить клуб.

Руководство «Реала» в последнее время не в восторге от игры француза и рассматривает его трансфер следующим летом. На футболиста есть большой спрос. Камавингой интересуются такие европейские гранды, как «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне на клубном уровне Камавинга провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее легендарный бразильский голедор «Реала» Роналдо назвал худшего футболиста, с которым ему пришлось играть за мадридский клуб.