Реал неожиданно хочет продать звезду. Он начал разочаровывать клуб
Эдуардо Камавинга может покинуть мадридский клуб
22-летний звездный хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга может летом сменить клуб.
Руководство «Реала» в последнее время не в восторге от игры француза и рассматривает его трансфер следующим летом. На футболиста есть большой спрос. Камавингой интересуются такие европейские гранды, как «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне на клубном уровне Камавинга провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.
Ранее легендарный бразильский голедор «Реала» Роналдо назвал худшего футболиста, с которым ему пришлось играть за мадридский клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клаудио Раньери прокомментировал победу римлян в Серии А
Поединок состоится 17 февраля в 22:00 по Киеву