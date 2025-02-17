Роналдо назвал худшего игрока, с которым играл в Реале

Легендарный бразильский голедор «Реала» Роналдо назвал худшего футболиста, с которым ему пришлось играть за мадридский клуб. Бразилец выделил опорного хавбека из Дании Томаса Гравесена.

«Томас Гравесен. Полузащитник из Дании. Он был действительно замечательным человеком. Он недавно победил в турнире по покеру. Однако он очень плохо играл в футбол», – сказал Роналдо.

Гравесен играл за мадридский «Реал» с 2005 по 2006 год.

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