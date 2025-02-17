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  4. Роналдо назвал худшего игрока, с которым играл в Реале
Испания
17 февраля 2025, 00:58 |
596
0

Роналдо назвал худшего игрока, с которым играл в Реале

Бразилец выделил Томаса Гравесена

17 февраля 2025, 00:58 |
596
0
Роналдо назвал худшего игрока, с которым играл в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский голедор «Реала» Роналдо назвал худшего футболиста, с которым ему пришлось играть за мадридский клуб. Бразилец выделил опорного хавбека из Дании Томаса Гравесена.

«Томас Гравесен. Полузащитник из Дании. Он был действительно замечательным человеком. Он недавно победил в турнире по покеру. Однако он очень плохо играл в футбол», – сказал Роналдо.

Гравесен играл за мадридский «Реал» с 2005 по 2006 год.

Ранее легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола. Фергюсон выделил «Барселону» сезона 2010/11 гг.

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Томас Гравесен Роналдо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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