Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Легендарный тренер выделил «Барселону» Гвардиолы
Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола. Фергюсон выделил «Барселону» сезона 2010/11 гг.
«Наибольшее впечатление на меня произвела «Барселона», с которой мы встретились на «Уэмбли» с моим «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2011 года. С ними не возможно было играть», – сказал Фергюсон.
В финале Лиги чемпионов 2010/11 «Барселона» обыграла «МЮ» со счетом 3:1.
Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.
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