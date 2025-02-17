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WTA
17 февраля 2025, 14:04 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:15
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2

Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае

Элина встретится с Кларой Тайсон, которая одолела соперницу из Словакии

17 февраля 2025, 14:04 | Обновлено 17 февраля 2025, 14:15
1101
2
Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Клара Таусон

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Дании Клары Таусон, которая одолела Ребекку Шрамкову из Словакии – 7:6, 6:0.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Клара Таусон (Дания) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:6 [9:7], 6:0

Свитолина в матче первого раунда в двух сетах разгромила нейтралку Анну Калинскую (6:1, 6:2).

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WTA WTA Дубай Элина Свитолина Ребекка Шрамкова Клара Таусон
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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