Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Дании Клары Таусон, которая одолела Ребекку Шрамкову из Словакии – 7:6, 6:0.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Клара Таусон (Дания) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 7:6 [9:7], 6:0

Свитолина в матче первого раунда в двух сетах разгромила нейтралку Анну Калинскую (6:1, 6:2).