4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина

10 марта авторитетное издание The Athletic вышло с весьма резонансной для украинского и, по сути, всего европейского футбола новостью о том, что Украина рискует потерять место в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение финальной части чемпионата мира в 2030 году. По данным источника, наша страна якобы не имеет возможностей как следует подготовиться к столь ответственному спортивному мероприятию из-за жестокой войны, развязанной на украинской территории российскими властями.

Именно поэтому Испания и Португалия могут не возражать против варианта, при котором Украину заменит другая страна, способная реально усилить заявку на право проведения ЧМ-2030. Называется даже вполне конкретная альтернатива украинскому участию в проекте – Марокко.

Сложно сказать, по какому пути в итоге пойдет этот «новостной след», и чем все в итоге завершится для наших желаний увидеть сильнейшие сборные планеты на украинских стадионах в 2030 году, однако прямо сейчас ведущие европейские аналитики склоняются к мнению, что Марокко действительно может оказаться куда более выгодным компаньоном для Испании и Португалии, нежели проблемная Украина.

Вот основные аргументы, выдвигаемые в пользу заявок Марокко и Украины, причем у первого их гораздо больше…

Плюсы Марокко:

1. Инфраструктура и доказанная спортивная состоятельность. Именно Марокко стало местом проведения клубного чемпионата мира по футболу ФИФА-2022, розыгрыш которого состоялся с 1 по 11 февраля 2023 года. Участие в турнире приняли клубы из семи различных стран, представляющие шесть разных футбольных конфедераций (УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК), и в целом соревнование было проведено на высоком уровне, не оставив серьезных нареканий в адрес организаторов.

Матчи клубного чемпионата мира-2022 в Марокко проходили на двух стадионах: «Ибн Баттута» в Танжере и «Принц Мулая Абдалла» в Рабате. Вместимость первого составляет 65 тысяч зрителей, второго – 60 тысяч зрителей. Обе арены отвечают всем существующим на сегодняшний день требованиям ФИФА к стадионам, претендующим на проведение матчей финальной части чемпионата мира.

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Наличие как минимум двух стадионов серьезного уровня, которые буквально недавно прошли тестирование через проведение клубного чемпионата мира и справились с этой задачей очень хорошо, является огромным плюсом для Марокко на фоне Украины. Да, в 2018 году на киевском НСК «Олимпийский» проходил розыгрыш финала Лиги чемпионов УЕФА, и событие также прошло на высочайшем уровне, однако с тех пор в нашей стране многое поменялось не в лучшую сторону, особенно в аспекте безопасности и качества системы логистики.

После ряда имиджевых провалов, ФИФА изменила критерии к оценкам готовности той или иной страны претендовать, а в перспективе и принимать матчи финальной части чемпионата мира. В частности, сейчас явный приоритет отдается готовым стадионам и существующей инфраструктуре, а не мифическим заявлениям о том, что все это будет быстро и качественно выстроено за ближайшие несколько лет. В этом аспекте Марокко с его свежим опытом проведения КЧМ-2022 на двух своих стадионах, выглядит куда более выгодно, чем Украина. Кроме того, африканская страна уже довольно давно хочет заполучить право на чемпионат мира, и пять раз подавала заявки до этого, претендуя на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 и 2026 годов. Но каждый раз Марокко в итоге отступало, чтобы в будущем подготовиться получше и предпринять новую попытку…

2. Географическая близость. В отличие от Украины, Марокко от Испании и Португалии отделяет лишь Гибралтарский пролив. Если брать по прямой, то расстояние от указанных выше Танжера и Рабата до, например, Севильи (крупного центра на юге Испании) составляет 190 и 350 километров, соответственно. Это значительно ближе, чем до Украины (от Барселоны до Киева по прямой на карте – 2400 километров), а потому облегчает массу организационных вопросов, начиная от логистики, и заканчивая расписанием матчей и временем их начала.

3. Синергия футбольных конфедераций. Наличие Марокко в общей заявке на право проведения финальной части ЧМ-2030 с Испанией и Португалией способно значительно усилить позиции этого проекта. В таком случае можно будет вести речь о синергии футбольных конфедераций Европы и Африки, а это усиливает позиции на голосовании, ведь повышает региональную вовлеченность заинтересованных сторон, заставляя их увеличивать активность при работе с голосующими сторонами.

Важно понимать, что выборы хозяина ЧМ-2030 планируется провести на 74-м Конгрессе ФИФА, который намечен на 2024 год. Там, как ожидается, европейской заявке, флагманами которой являются Испания и Португалия, придется выдержать серьезную конкуренцию с представителями Южной Америки (КОНМЕБОЛ), где Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили представили совместный проект на проведение турнира, который состоится как раз спустя 100 лет после первого в истории чемпионата мира по футболу. ЧМ-1930, напомним, состоялся именно в Южной Америке, а если точнее, то в Уругвае, а потому в высшем руководстве ФИФА есть немало людей, которые придерживаются мнения, что было бы крайне символично спустя век вновь провести ключевой футбольный турнир планеты в этом регионе (тем более, что по регламентным нормам это возможно, так как последний Мундиаль в Южной Америке прошел в 2014 году, когда страной-хозяйкой выступала Бразилия, после чего было аж три турнира вне этого континента).

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Кроме того, существует возможность, при которой за право принять ЧМ-2030 объединятся Греция (УЕФА), Саудовская Аравия (АФК) и Египет (КАФ), и с футбольно-геополитической точки зрения такая заявка может оказаться едва ли не самым привлекательным вариантом для голосующих. Поэтому расширение географии заявки за счет привлечения претендентов из другой футбольной конфедерации может быть весьма выгодным для Испании и Португалии, за которыми стоит УЕФА. Украина, как член Союза европейских футбольных ассоциаций, в этом аспекте не может привлечь дополнительный интерес к общей заявке с другими европейцами, что под силу тому же Марокко.

4. Отсутствие громких скандалов в футбольных властях. Серьезно и больно ударить по совместной заявке Испании, Португалии и Украины на право принять ЧМ-2030 по футболу может скандал, возникший на Пиренеях вокруг «Барселоны». Эта история, по мнению ряда источников, способна и вовсе привести к аннуляции заявки со стороны представителей УЕФА, хотя пока об этом судачат исключительно на неофициальном уровне.

В Украине, которая была призвана имиджево усилить испано-португальскую заявку, также разгорается неимоверный коррупционный скандал, в котором напрямую замешано высшее футбольное руководство страны. В частности, в феврале появилась информация об отстранении решением суда от выполнения своих обязанностей президента УАФ Андрея Павелко. Отечественная ассоциация, в свою очередь, отрапортовала, что немедленно уведомила ФИФА и УЕФА о происходящих событиях, которые «являются прямым вмешательством в деятельность Общественного союза в понимании установленных правил».

Имея целый ряд скандальных историй вокруг Испании и Украины, совместная заявка трех европейских стран может выглядеть чрезмерно проблемной, особенно, если события будут развиваться по нарастающей, и это приведет к еще большему углублению кризиса в каждом из субъектов футбольного хозяйствования. В данном случае Марокко, вокруг футбольных органов которого нет никаких серьезных скандалов, способно стать своеобразным «спасательным кругом» для пиренейских партнеров, заменив Украину.

Плюсы Украины:

1. Улучшение узнаваемости и морально-этического аспекта. Ни для кого не секрет, что Украина в настоящий момент мелькает в большинстве средств массовой информации различных стран мира в основном в аспекте большой войны, которую развязала против нашего государства кровожадная соседка россия. Подавляющее большинство стран западного мира и тех, кто цивилизационно близок к ним, понимают, что происходит в Украине, кто виновник этих событий, и насколько важна для страны и украинского народа в столь сложный момент международная помощь.

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Конечно, Украина, даже если война завершится в текущем году, вряд ли успеет подготовиться к ЧМ-2030 на одном уровне с Испанией и Португалией, а потому изначально речь идет о том, чтобы отдать нашей стране поединки в одной из групп, и этот весьма символический жест положительно воспринимается в подавляющем большинстве европейских стран.

В частности, Федерация футбола Португалии дала понять, что включение Украины в заявку «направлено на то, чтобы посредством силы футбола внести вклад в восстановление страны в продолжающейся ее реконструкции». Не менее положительно воспринял новость об украинском участии и президент УЕФА Александер Чеферин, отметивший, что «Украина внесет свой вклад».

Но, говоря максимально прагматично, Украина интересна Испании и Португалии в совместной проекте, прежде всего, тем, что улучшит узнаваемость и увеличит интерес к заявке, что способно увеличить поддержку за пределами УЕФА. Кроме того, украинское участие – это, прежде всего, повышение морально-этического аспекта принятия решений в современном мировом футболе. После скандальных выборов, на которых странами-хозяйками ЧМ-2018 и ЧМ-2022 стали россия и Катар, ФИФА все еще не может отмыться от обвинений в коррупции и взяточничестве, царящими на высших должностях этой организации.

Включение Украины в заявку с Испанией и Португалией с дальнейшим выигрышем этого проекта у других, способно доказать всем, что моральный аспект все еще важен для ФИФА, причем не только на словах, но и на деле. По крайней мере, союзники Украины, коих немало, о чем свидетельствуют последние голосования Генеральной Ассамблеи ООН, еще и через футбол смогут показать уверенность в светлом будущем нашей страны после окончания войны, а также продемонстрировать поддержку на пути к полному восстановлению и процветанию.

Глобально говоря, это все, что сейчас способна предложить Украина Испании и Португалии в общей борьбе за право провести ЧМ-2030. Кажется, что не так уж и много? Кто знает, кто знает… В конце концов, авторитетные западные аналитики в начале 2022-го также давали Украине всего несколько дней или максимум недель в полномасштабной военной кампании против россии, но прошел уже год, как весь украинский народ героически бьется за собственное будущее, доказывая, что никакие предварительные выкладки не способны в полной мере учесть дух и стремление к победе, и что количественная выгода далеко не всегда способна конвертироваться в качественное преимущество.