Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Павелко отстранен от должности
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 14:22
4809
32

Журналист: Павелко отстранен от должности

Украинская ассоциация футбола осталась без руководителя

17 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 17 февраля 2023, 14:22
4809
32
Журналист: Павелко отстранен от должности
УАФ. Андрей Павелко

Общественный активист и журналист Константин Андриюк в своем телеграм-канале сообщил о том, что глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко решением суда отстранен от исполнения своих обязанностей до 17 марта 2023 года.

Как известно, ранее Украинская ассоциация футбола заявила о том, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.

Накануне, 16 февраля, в УАФ представителями Службы безопасности Украины проводился обыск.

По теме:
УАФ: «Павелко продолжает исполнять обязанности Президента ассоциации»
ОФИЦИАЛЬНО. Павелко – кандидат на продление мандата члена исполкома УЕФА
Не конкурент для Павелко. Шевченко готов вернуться к тренерской работе
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сын легендарного итальянского футболиста подвергся нападению
Футбол | 17 февраля 2023, 13:24 0
ВИДЕО. Сын легендарного итальянского футболиста подвергся нападению
ВИДЕО. Сын легендарного итальянского футболиста подвергся нападению

Николо Пирло сам заявил в своем Instagram об этом инциденте

Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Футбол | 16 февраля 2023, 21:39 50
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче
Во Францию – со щитом. Шахтер одолел Ренн в первом матче

Команда Игоря Йовичевича приятно удивила реализацией в первом тайме

Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Биатлон | 16.02.2023, 14:35
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Возможно, Фуркад отрабатывает российские деньги»
Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ
Теннис | 17.02.2023, 12:38
Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ
Будет первая основа в году? Завацкая стартовала на престижном турнире в ОАЭ
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Другие виды | 16.02.2023, 22:43
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Билодид получила дисквалификацию в полуфинале соревнований в Тель-Авиве
Комментарии 32
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Интересно, почему болельщики Шахтера так нервно реагируют на отстранение Павелки ? 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Al1515
Павелко всунул на эту должность Порошенко выгнав перед тем Конькова но после Павелко полностью лег под друга Порошенко Ахметова потому что Ахметов имел свой клуб а Порошенко нет и его это мало интересевало .Просто откаты со строительства стадионов и игре на контору Павелко заносил тогдашнему боссу по бпп Порошенко 
Ответить
+4
Al1515
Не вылазил с Банковой Григорий Суркис предлагая себя как опытного руководителя ФФУ .но как бы не дружили евреи они понимают что будет скандал потому что более рьяных украинофобов чем Медведчук и его друг Григорий Суркис найти невозможно 
Ответить
+3
DK1961
Болельщики Шахтера так нервно реагируют на отстранение павелки, т.к. у них нет уверенности, что замена этого персонажа (даже временная) будет тут же перекуплена их главным боссом - т.е. превратится в содержанку последнего (по традиции, как коньков и павелко).
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Al1515
Понятно что месяц пустовать такая должность жирная не будет и туда всунут Зеленские Своего человека как временно исполняющего обязанности причем ничуть не лучшего гандона чем был Павелко только главное своего 
Ответить
+2
Al1515
Думаю на этом не закончится .Павелко побежит жаловаться в Уефа дескать даже в военное время уничтожают честных и бескорыстных людей которые ночи не спят а думают о развитии футбола в Украине 
Ответить
+1
la_kr3m
Дуже смішно дивитися на цю новину. Усунули до 23 березня  , просто вдумайтесь, такого клоуна-корупціонера усунули на один місяць, а не в тюряжку.
На статут Уєфа та фіфа можно покласти, наша «прекрасна» влада кришує корупціонера, то як би абсолютно нормальна практика в Європі.
Фани ДК, як завжди показують свій рівень інтелекту,  кажучи про те, як у фанів шахтаря підгорає з усунення павелко. Що Ахметка, що Суркіси це гной, що треба давити
Тож єдине що не зрозуміле, це усунинення лише на місяць, а не назавжди. Ніби люди забудуть усі його брудні справи
Ответить
0
Al1515
Поймите Павелко это не вор а врюга ворище если он даже детей из команд привлекал за 5 тысяч баксов сыграть на контору .Но это никакая не борьба с коррупцией .просто всех людей предыдущего президента поменяли на своих а эта должность каким то чудом осталась за старой командой .Никто не посадит Павелко .предлагаю любую ставку 
Ответить
0
Макс Максов
Та цей селезень, вже апеляцію подав! Так що на момент розгляду, поки не усунуто...(
Ответить
0
DK1961
Запасному кротофану: опубликуйте пожалуйста СПИСОК, ЗА ЧТО нужно посадить Суркисов. С павелко и его ОПГ вс понятно (с ахметовыми тоже). Расшифруйте, пожалуйста. в чем КРИМИНАЛЬНАЯ ответственность Суркисов? Они (вроде бы) конкурентов на стадионе не убивали и через облэнерго население до нищеты не опускали (ахметов), деньги УЕФА не крали ( павелки), ну и т.д.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
pricolist
Хто замість нього буде виконувати обов'язки? 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
DK1961
Как сообщает официальный сайт УЕФА, заявка Павелко НА ПЕРЕИЗБРАНИЕ В ИСПОЛКОМ УЕФА принята. Голосование по новому составу Исполкома УЕФА состоится 5 апреля в рамках 47-й конференции организации, на которой также будут проведено голосование о переизбрании Александера Чеферина президентом УЕФА. Добавим, что Павелко входит в Исполком УЕФА с февраля 2019 года.___________________________________________________________________
___________________________ВОР ВОРА ПРИГРЕЕТ И НЕ ВЫГОНИТ! Всегда!
Ответить
0
FunnyCat_____
Это просто праздник какой-то !
Поздравляю украинский футбол, с возможным избавлением от этого мошенника !
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Віталій Яценко
Та, він же не тоне, бо відомо що не тоне. Тому ще вспилве. Суди у нас ручні. Хоча, може нарешті його і відправлять туди, де йому місце. 
Ответить
0
Tatiana Tam
Дуже шкода. Що так пізно
Ответить
0
Запасной
Не снять с должности ,а он должен сидеть уже давно с братьями суркисами за решеткой.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
johndow
Не поспішайте радіти... В статуті ФІФА і УЄФА є пунктик про втручання держави у діяльність футбольних інституцій, через що збірній і клубам взагалі можуть "припинити членство" з усіма витікаючими наслідками. Ні в якому разі не захищаю Павелка, але хотілося б, щоб його усунули не державні органи, а сама УАФ - наприклад, якщо його посадять, то за неявку на робоче місце звільнити можна
Ответить
-1
Calm
Круто!🇺🇦👌
Особливо круто, що один опезежний президент клубу та шахрай витратив не одну сотню тисяч$ щоб відсторонили цього крадія та шахрая 😂😂
Ответить
-5
Показать Скрыть 4 ответа
Запасной
Dk1961 это метверчук ,мы тебя узнали ,хватит тут уже с рашки защищать своих опзжшных друзей братков суркисов
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
Агент 007, кого вместо Мудрика? Реакция фанатов Челси на игру украинца в ЛЧ
16.02.2023, 11:05 31
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
Таблица коэффициентов. Украина рискует остаться с четырьмя клубами
17.02.2023, 08:00 57
Футбол
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
Хуже только Кепа. Названа оценка Мудрика за матч против Боруссии Д в ЛЧ
16.02.2023, 00:50 42
Футбол
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
Определен состав сборной Украины на одиночную смешанную эстафету ЧМ-2023
15.02.2023, 18:30 4
Биатлон
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
17.02.2023, 08:30 7
Биатлон
Шахтер обыграл Ренн, Днепр-1 вновь хуже АЕКа, обыск в УАФ
Шахтер обыграл Ренн, Днепр-1 вновь хуже АЕКа, обыск в УАФ
17.02.2023, 06:14
Другие виды
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
16.02.2023, 21:52
Футбол
Шаран о драке игроков Миная: «Чувствовал, что это может случиться»
Шаран о драке игроков Миная: «Чувствовал, что это может случиться»
16.02.2023, 10:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности