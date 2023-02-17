Журналист: Павелко отстранен от должности

Общественный активист и журналист Константин Андриюк в своем телеграм-канале сообщил о том, что глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко решением суда отстранен от исполнения своих обязанностей до 17 марта 2023 года.

Как известно, ранее Украинская ассоциация футбола заявила о том, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.

Накануне, 16 февраля, в УАФ представителями Службы безопасности Украины проводился обыск.