Журналист: Павелко отстранен от должности
Украинская ассоциация футбола осталась без руководителя
Общественный активист и журналист Константин Андриюк в своем телеграм-канале сообщил о том, что глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко решением суда отстранен от исполнения своих обязанностей до 17 марта 2023 года.
Как известно, ранее Украинская ассоциация футбола заявила о том, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.
Накануне, 16 февраля, в УАФ представителями Службы безопасности Украины проводился обыск.
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На статут Уєфа та фіфа можно покласти, наша «прекрасна» влада кришує корупціонера, то як би абсолютно нормальна практика в Європі.
Фани ДК, як завжди показують свій рівень інтелекту, кажучи про те, як у фанів шахтаря підгорає з усунення павелко. Що Ахметка, що Суркіси це гной, що треба давити
Тож єдине що не зрозуміле, це усунинення лише на місяць, а не назавжди. Ніби люди забудуть усі його брудні справи
___________________________ВОР ВОРА ПРИГРЕЕТ И НЕ ВЫГОНИТ! Всегда!
Поздравляю украинский футбол, с возможным избавлением от этого мошенника !
Особливо круто, що один опезежний президент клубу та шахрай витратив не одну сотню тисяч$ щоб відсторонили цього крадія та шахрая 😂😂