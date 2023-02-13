Прокуратура требует отстранить Павелко и Записоцкого. УАФ будет обжаловать
В украинском футболе неспокойно
Украинская ассоциация футбола заявила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.
«Очередное противоправное вмешательство правоохранительных органов в деятельность УАФ.
Сегодня прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении на два месяца Президента и Генерального секретаря УАФ с должностей.
Такое ходатайство не просто необоснованно, но является прямым вмешательством в деятельность Общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА.
ФИФА и УЕФА, уже проинформированные об очередном нарушении, в общем письме ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ.
Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к исключению из ФИФА и УЕФА.
УАФ будет оспаривать все противоправные решения, как в украинских судах, так и в международных инстанциях, в частности, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда уже направлены иски от руководства УАФ», – говорится в заявлении УАФ.
Ранее Украинская ассоциация футбола опровергла факт обысков якобы в компании Андрея Павелко.
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