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Украина. Премьер лига
13 февраля 2023, 13:26 |
477
0

Прокуратура требует отстранить Павелко и Записоцкого. УАФ будет обжаловать

В украинском футболе неспокойно

13 февраля 2023, 13:26 |
477
0
Прокуратура требует отстранить Павелко и Записоцкого. УАФ будет обжаловать
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола заявила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента организации Андрея Павелко и генерального секретаря Юрия Записоцкого.

«Очередное противоправное вмешательство правоохранительных органов в деятельность УАФ.

Сегодня прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении на два месяца Президента и Генерального секретаря УАФ с должностей.
Такое ходатайство не просто необоснованно, но является прямым вмешательством в деятельность Общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА.

ФИФА и УЕФА, уже проинформированные об очередном нарушении, в общем письме ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ.

Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к исключению из ФИФА и УЕФА.

УАФ будет оспаривать все противоправные решения, как в украинских судах, так и в международных инстанциях, в частности, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), куда уже направлены иски от руководства УАФ», – говорится в заявлении УАФ.

Ранее Украинская ассоциация футбола опровергла факт обысков якобы в компании Андрея Павелко.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Юрий Записоцкий прокуратура суд
Источник Украинская ассоциация футбола
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