В УАФ опровергли факт обысков в компании Павелко
Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам
Украинская ассоциация футбола опровергла факт обысков якобы в компании президента УАФ Андрея Павелко:
«Отдельные региональные СМИ и анонимные телеграмм-каналы начали распространять «информацию» об обысках в днепровской компании, к которой якобы относится «президент Федерации футбола Украины» Андрей Павелко. Это неправда!
Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам, которые в ней проходили (если это действительно так). Просим представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации и не участвовать в заказных дискредитационных провокациях!»
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