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Украина. Премьер лига
10 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 00:32
123
0

В УАФ опровергли факт обысков в компании Павелко

Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам

10 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 10 февраля 2023, 00:32
123
0
В УАФ опровергли факт обысков в компании Павелко
Facebook. Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола опровергла факт обысков якобы в компании президента УАФ Андрея Павелко:

«Отдельные региональные СМИ и анонимные телеграмм-каналы начали распространять «информацию» об обысках в днепровской компании, к которой якобы относится «президент Федерации футбола Украины» Андрей Павелко. Это неправда!

Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам, которые в ней проходили (если это действительно так). Просим представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации и не участвовать в заказных дискредитационных провокациях!»

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола обыск
Источник Украинская ассоциация футбола
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