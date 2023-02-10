В УАФ опровергли факт обысков в компании Павелко

Украинская ассоциация футбола опровергла факт обысков якобы в компании президента УАФ Андрея Павелко:

«Отдельные региональные СМИ и анонимные телеграмм-каналы начали распространять «информацию» об обысках в днепровской компании, к которой якобы относится «президент Федерации футбола Украины» Андрей Павелко. Это неправда!

Руководитель УАФ не имеет никакого отношения ни к самой компании, ни к обыскам, которые в ней проходили (если это действительно так). Просим представителей СМИ пользоваться проверенными источниками информации и не участвовать в заказных дискредитационных провокациях!»