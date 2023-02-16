Журналист: СБУ проводит обыск в УАФ

Гражданский активист и журналист Константин Андриюк сообщил о том, что в Доме футбола работают представители Службы безопасности Украины. Они проводят обыск в стенах Украинской ассоциации футбола, которая там находится.

«Кабинет главного бухгалтера УАФ в Доме футбол прямо сейчас выглядит вот так! СБУ до сих пор проводит в Доме Футбола УАФ обыски», - написал Андриюк в своем телеграм-канале и разместил несколько фотографий.

Как известно, президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий являются фигурантами дела о финансовых махинациях в УАФ. Оба в настоящий момент находятся на свободе – суд их выпустил после внесения залога.