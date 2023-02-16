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Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 19:20 | Обновлено 16 февраля 2023, 19:30
1123
5

Журналист: СБУ проводит обыск в УАФ

Правоохранители пришли в Дом футбола

16 февраля 2023, 19:20 | Обновлено 16 февраля 2023, 19:30
1123
5
Журналист: СБУ проводит обыск в УАФ
УАФ

Гражданский активист и журналист Константин Андриюк сообщил о том, что в Доме футбола работают представители Службы безопасности Украины. Они проводят обыск в стенах Украинской ассоциации футбола, которая там находится.

«Кабинет главного бухгалтера УАФ в Доме футбол прямо сейчас выглядит вот так! СБУ до сих пор проводит в Доме Футбола УАФ обыски», - написал Андриюк в своем телеграм-канале и разместил несколько фотографий.

Как известно, президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий являются фигурантами дела о финансовых махинациях в УАФ. Оба в настоящий момент находятся на свободе – суд их выпустил после внесения залога.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Юрий Записоцкий
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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valerafan1
Скільки ще років буде продовжуватися ця історія? Якщо винен - накажіть, якщо ні, то не смішіть людей.
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+3
Макс Максов
Так давно пора! Але бажано, не обмежуватись тільки обшуками...
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0
Al1515
Если Павелко добровольно оставит пост президента Уаф в туже секунду все уголовные дела полетят в мусор и никто его не будет трогать.Все эти обыски это лишь давление чтобы отдал кресло .Ни одного коррупционера не посадили и его никто не посадит 
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0
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✌
Гарні новини
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