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  4. Олег ПРОТАСОВ: «Враги толкают украинский футбол в пропасть»
Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 18:08 |
771
2

Олег ПРОТАСОВ: «Враги толкают украинский футбол в пропасть»

Вице-президент УАФ – о деле против Андрея Павелко

16 февраля 2023, 18:08 |
771
2
Олег ПРОТАСОВ: «Враги толкают украинский футбол в пропасть»
Instagram. Олег Протасов

Вице-президент УАФ Олег Протасов у себя в соцсетях прокомментировал намерения прокуратуры отстранить президента УАФ Андрея Павелко от должности:

«У меня создается такое впечатление, что пока враги сейчас намеренно толкают украинский футбол, его достижения и репутацию в пропасть, вся страна за этим молча наблюдает и думает: «Упадет? Хорошо ли будет лететь?».

Иначе я не могу расценивать, что руками наших же правоохранительных органов пытаются грубо нарушить все возможные регламенты УЕФА и ФИФА. И делают это после официальной оговорки этих организаций о риске исключения Украины из их состава.

Неужели не ясно, что совершенно незаконное отстранение руководства УАФ с помощью пресловутых судов – это прямой путь к разрыву отношений с УЕФА?

Неужели не ясно, что подобного неуважения к своим Уставам (а их следует весь европейский цивилизованный мир) и игнорирование предупреждений нам во второй раз могут не простить?

И дело здесь не в Павелко или Записоцком. Были и другие на этих должностях до них, и будут последователи после них. Дело в том, что это выборные должности, поэтому от них нельзя отстранять. Дело еще и в том, что УЕФА и ФИФА не могут позволить себе роскошь, чтобы руководителей национальных ассоциаций в разных странах отстраняли суды, когда кому-нибудь так вздумается или когда это будет выгодно интересам другой страны.

А сейчас я еще очень разочарую заказчиков этого отстранения. Никаких последствий для Президента УАФ Андрея Павелко незаконное решение Печерского суда о его отстранении на два месяца не будет. Никаких! Павелко даже заработную плату в УАФ не получает и никогда не получал.

Пострадает в таком случае только УКРАИНА, НАШ футбольный имидж, деловая репутация, НАШИ футболисты и НАШИ клубы. А также достаточно сильны сегодня НАШИ позиции в международных спортивных кругах, особенно в вопросах санкционной антироссийской политики.

Кому это будет выгодно? Ответ вы и так знаете…».

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Олег Протасов Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник Facebook
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Комментарии 2
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aleks8-48
Рука руку моет. Получается,что УАФ у Павелка не основная работа,а хоби раз он работает бесплатно? Насколько я помню даже Балтера,бывшего начальниа ФИФА,за финансовые преступления судил не спортивный суд. Вор,если доказано,должен быть наказан не зависимо от важности его должности. Я так думаю.
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Serhii P.
Саме Павелко штовхає український футбол в прірву. Тому нехай йде за кораблем
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