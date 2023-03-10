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  4. Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией
Чемпионат мира
10 марта 2023, 10:31 |
615
1

Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией

Марокко имеет все шансы стать одной из стран-организаторов Мундиаля в 2030 году

10 марта 2023, 10:31 |
615
1
Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine

Украина рискует потерять место в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, Украина не успеет подготовиться к Мундиалю. Все дело в войне, которую развязала россия на территории Украины.

Главным претендентом на замену Украине в заявке с Испанией и Португалией является Марокко.

Отметим, что хозяева ЧМ-2030 будут избраны на 74-м Конгрессе ФИФА в 2024 году.

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Испания Португалия Украина ЧМ-2030 по футболу Марокко российско-украинская война
Источник The Athletic
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myroslavmail
а нам серйонзо дуже треба проводити чемпіонат світу?
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