Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией

Украина рискует потерять место в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, Украина не успеет подготовиться к Мундиалю. Все дело в войне, которую развязала россия на территории Украины.

Главным претендентом на замену Украине в заявке с Испанией и Португалией является Марокко.

Отметим, что хозяева ЧМ-2030 будут избраны на 74-м Конгрессе ФИФА в 2024 году.