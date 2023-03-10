Чемпионат мира10 марта 2023, 10:31 |
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Украина останется без ЧМ-2030? Кто подаст заявку с Испанией и Португалией
Марокко имеет все шансы стать одной из стран-организаторов Мундиаля в 2030 году
10 марта 2023, 10:31 |
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Украина рискует потерять место в совместной с Испанией и Португалией заявке на проведение Чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, Украина не успеет подготовиться к Мундиалю. Все дело в войне, которую развязала россия на территории Украины.
Главным претендентом на замену Украине в заявке с Испанией и Португалией является Марокко.
Отметим, что хозяева ЧМ-2030 будут избраны на 74-м Конгрессе ФИФА в 2024 году.
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