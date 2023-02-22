ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?

Правительство Испании опасается, что скандал вокруг «Барселоны» может привести к тому, что совместная заявка Испании, Португалии и Украины на проведение чемпионата мира 2030 будет отклонена.

«Барселона» попала в эпицентр большого скандала в Испании, который уже назвали Барсагейт. Каталонский гранд обвиняют в подкупе судей. Есть информация, что «Барселона» выплачивала деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей футбольной федерации Испании (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Как сообщается, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 годы заплатил почти 1,5 млн евро компании DASNIL 95, которая принадлежит Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Барселона якобы выплатила 532 тысячи евро в 2016 году, 541 тысячу евро в 2017 году и 318 тысяч евро в 2018 году. Последний раз оплата была произведена в июне 2018 гола, что совпало с приходом нового состава комитета и уходом Энрикеса Негрейры.

С 2003 года Негрейра получил от Барселоны 4,7 млн евро. А в период с 2016 по 2018 год, платежи, которые поступали от каталонского клуба, составили 95% оборота компании DASNIL 95. Прокуратура Испании начала расследование по делу «Барселоны». Энрикес Негрейра и его сын уже дали показания в прокуратуре.

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал «дело Негрейры» и дал указания провести расследование до конца. Прокуратура работает над этим, изучая доказательства, уже собранные налоговой службой Испании.

Министр спорта Испании Микель Исета подтвердил обеспокоенность правительства Испании проблемой, которую он назвал очень серьезной. «Правительство обеспокоено этой ситуацией. Прежде всего, мы поддерживаем позицию, которую отстаивала Испанская федерация футбола: максимальная прозрачность, уважение к судебному решению. Если надо, мы будем участвовать в судебной процедуре».

Позиция правительства Испании стала известна после визита президента УЕФА Александера Чеферина к своему коллеге из испанской федерации футбола Луису Рубиалесу, в ходе которого обсуждалось «дело Негрейры». Оба футбольных чисновника согласны с тем, что это серьезный вопрос, который может затронуть интересы Испании в заявке на проведение ЧМ-2030.