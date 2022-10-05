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Чемпионат мира
05 октября 2022, 15:31 | Обновлено 05 октября 2022, 16:13
1514
7

ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030

Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

05 октября 2022, 15:31 | Обновлено 05 октября 2022, 16:13
1514
7
ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030
uefa.com

Украина присоединилась к общей заявке Испании и Португалии на право проведения финальной части чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Футбольные ассоциации Испании и Португалии уже получили поддержку УЕФА о расширении заявки, а условия присоединения и участия в ней Украины будут определены позже.

Также в состав координационного комитета ЧМ-2030 должны войти официальные лица из украинской делегации.

«Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данное предложение направлено на то, чтобы силой футбола внести свой вклад в восстановление страны», – говорится в сообщении о включении Украины в заявку на проведение Мундиаля 2030 года.

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чемпионат мира ЧМ-2030 по футболу заявка
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 7
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Nordenus
Нууу не знаю... это выглядит очень странно...
Но за то сразу попадем на ЧМ без отбора, это плюс
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+5
inflicted
Шта? Іспанія і Португалія - логічна заявка, вони знаходяться поруч. Яким боком тут ми?
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+4
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Yulian Klyus
Помилка у заголовку,не ЧМ,а ЧС
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+2
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Хутин Пуйло
Рука-лицо
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0
DK1961
Супер! По предварительной информации в Украине будет один из групповых турниров. будут ли матчи плей-офф на следующих стадиях ЧМ - обсуждается, может быть один или два матча 1/8 или 1,4 финала. В любом случае главное - не надо отбор проходить!
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-1
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