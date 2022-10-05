ОФИЦИАЛЬНО: Украина вместе с Испанией и Португалией поборется за ЧМ-2030

Украина присоединилась к общей заявке Испании и Португалии на право проведения финальной части чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Футбольные ассоциации Испании и Португалии уже получили поддержку УЕФА о расширении заявки, а условия присоединения и участия в ней Украины будут определены позже.

Также в состав координационного комитета ЧМ-2030 должны войти официальные лица из украинской делегации.

«Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данное предложение направлено на то, чтобы силой футбола внести свой вклад в восстановление страны», – говорится в сообщении о включении Украины в заявку на проведение Мундиаля 2030 года.