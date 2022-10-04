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  4. Украина может стать одной из стран-хозяек ЧМ-2030. Что об этом известно?
Чемпионат мира
04 октября 2022, 15:00 |
728
5

Украина может стать одной из стран-хозяек ЧМ-2030. Что об этом известно?

Впервые в истории мировое футбольное первенство может состояться на отечественных стадионах

04 октября 2022, 15:00 |
728
5
Украина может стать одной из стран-хозяек ЧМ-2030. Что об этом известно?
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне авторитетное британское издание The Times сообщило если не сенсационную по футбольным меркам, то весьма близкую к таковой новость – Украина может принять матчи финальной части чемпионата мира 2030 года. Что правда, наша страна при благоприятных условиях станет лишь одной из трех хозяек мирового первенства, однако и этот факт уже сам по себе заслуживает серьезного внимания.

Что известно о возможной заявке Украины на принятие финальной части ЧМ-2030 прямо сейчас, каковы наши шансы, кто в союзниках, а кого можно смело называть конкурентами? Давайте попробуем разобраться вместе…

Когда состоится финальная часть ЧМ-2030?

Начнем с самого начала. На текущий момент планируется, что финальная часть чемпионата мира по футболу в 2030 году пройдет, как это и было ранее, летом. Этот турнир станет знаковым для всего мирового футбола, потому как состоится ровно через 100 лет после проведения премьерного в истории мирового первенства. По этой причине ожидалось, что ФИФА в вопросах определения страны-хозяйки или стран-хозяек может прибегнуть к какому-то символизму, но президент организации Джанни Инфантино еще в 2021 году заявил, что «чем больше кандидатов на право проведения турнира у нас будет, тем лучше», а еще дал обещание сделать выбор места розыгрыша ЧМ-2030 «чистым» и «прозрачным».

Как появился вариант с Украиной?

Достаточно неожиданно. Та самая The Times накануне сообщила, что Украина может стать хозяйкой финальной части ЧМ-2030 наряду с Испанией и Португалией, которые над своей совместной заявкой работают уже достаточно давно.

В частности, британское издание отмечает, что вариант с включением Украины в испанско-португальскую заявку был санкционирован Президентом нашей страны Владимиром Зеленским, и полностью согласован с правительствами Испании и Португалии. Ожидается, что официально о трехстороннем формате сотрудничества будет объявлено в среду, 5 октября, футбольными чиновниками от Испании и Португалии, которые соберут по этому случаю специальную пресс-конференцию в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.

На что может претендовать Украина?

На текущий момент речь идет о том, чтобы Украина, если ее совместная заявка с Испанией и Португалией станет победителем при голосовании, приняла полностью матчи одной из групп финального турнира. Не исключено, что эти планы впоследствии будут скорректированы, и наша страна получит возможность принять значительно больше поединков мирового первенства.

Соглашаясь взять Украину в совместную заявку, правительства Испании и Португалии, а также футбольные чиновники этих стран, выражают уверенность, что к 2030 году война в Украине, затеянная россией, завершится, а в стране начнутся активные процессы восстановления, что положительно скажется на всех элементах инфраструктуры, включая спортивную и логистическую.

Также стоит отметить, что начиная с ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, в финальной части турнира участие будет принимать не 32, а 48 команд. Соответствующее решение ФИФА утвердила еще в начале 2017 года, из-за чего для организации соревновательного процесса, очевидно, потребуется большее количество футбольных стадионов, нежели ранее.

Кто еще хочет принять ЧМ-2030?

На текущий момент официально в ФИФА не поступало заявок на проведение финальной части чемпионата мира по футболу в 2030 году, но следует отмечать, что их прием начался только в нынешнем году. Пока известно о четырех имеющихся решениях подать соответствующие заявки. От Африканской конфедерации футбола (КАФ) с желанием организовать мировое первенство выступило Марокко, от южноамериканской КОНМЕБОЛ готовится совместная заявка от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а от УЕФА на официальном уровне была подтверждена коллаборация от Испании и Португалии, к которой теперь, вероятно, присоединится и Украина. Кроме того, есть довольно экзотичный интерконфедерационный проект заявки, в которую войдут представители УЕФА, КАФ и АФК – Греция, Египет и Саудовская Аравия, соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine

Не исключено, что в ближайшее время мы увидим готовящиеся заявки и от других претендентов. В частности, в прессе сообщалось об интересе к проведению финальной части ЧМ-2030 со стороны Алжира, Камеруна и Туниса; Австралии и Индонезии; Китая; Колумбии, Эквадора и Перу; Казахстана; Израиля, ОАЭ и Бахрейна.

Кого считают фаворитом?

По состоянию на текущий момент, эксперты выделяют две потенциальные заявки-фаворита – это совместная заявка Испании и Португалии, к которой может присоединиться Украина, а также интерконфедерационная заявка от Греции, Египта и Саудовской Аравии.

В пользу последней, помимо широкой географии и, как следствие, расширенных возможностей по получению поддержки от представителей сразу трех конфедераций (УЕФА, КАФ и АФК), говорят серьезные политические и экономические связи наследного принца Саудовской Аравии 37-летнего Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. В последнее время он играет на нескольких дипломатических, религиозных и экономических шахматных досках. В частности, принц Мухаммед помог в организации обмена пленных между Украиной и россией, по итогам которого наша сторона смогла вернуть Героев обороны Мариуполя и «Азовстали», а также нескольких иностранных комбатантов, сражавшихся на стороне Украины.

Ряд западных стран считают, что принц Мухаммед несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, которое произошло в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В попытках нормализации отношений с Западом, а также улучшения собственной репутации, наследный принц всячески старается продемонстрировать свою значимость и полезность мировому сообществу. Например, в футболе саудиты купили клуб АПЛ «Ньюкасл», где неожиданно для многих сделали ставку на Эдди Хау, под руководством которого «сороки» ныне весьма неплохо показывают себя в сильнейшей лиге континента, причем без миллиардных инвестиций в усиление состава.

Впрочем, вариант с Саудовской Аравией, Египтом и Грецией имеет ряд своих очевидных недостатков. Во-первых, в этом случае, скорее всего, снова придется вести речь о проведении финальной части ЧМ-2030 зимой, как в нынешнем году в Катаре. Это вызвано климатическими особенностями региона, и вряд ли футбольная массовка будет воодушевлена такими перспективами, пусть даже и за очень большие деньги. Кроме того, азиатский регион в 2022 году будет принимать чемпионат мира, и негласный принцип географической ротации, которого старается придерживаться ФИФА, также говорит не в пользу этой заявки, хотя она и вооружилась поддержкой от Греции и Египта. Также не стоит забывать, что ФИФА наверняка и сама постарается хоть как-то обелить свою репутацию, которая пострадала после выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Тогда, напомним, главный футбольный орган планеты откровенно обвиняли в том, что ключевое решение было принято под воздействием финансовых обстоятельств, или говоря проще – в результате открытого подкупа должностных лиц.

В связи с этим многие полагают, что ЧМ-2030 пройдет именно на полях Испании и Португалии, к которым готова присоединиться и Украина. Еще в сентябре минувшего года такое мнение выражал и президент УЕФА Александер Чеферин.

«Уверен, что ЧМ-2030 пройдет в Испании и Португалии. Эта заявка выигрышная, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь двум странам, которые увлечены, живут и дышат футболом, а также имеют хорошую инфраструктуру», - заявил Чеферин.

Присутствие Украины в этой заявке может геополитически лишь усилить ее, потому как ныне поддержка нашей страны в мировом сообществе находится на очень высоком уровне, как бы не старался добиться обратного враг и его немногочисленные соратники.

Когда будет принято окончательное решение?

Голосование и выбор победителя состоятся на 74-м конгрессе ФИФА, который запланирован на 2024 год. Тогда мы и узнаем, где именно пройдет финальная часть ЧМ-2030.

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Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Хутин Пуйло
Известно, что это популизм преЗЕдента
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+1
Олег Мандрівник
Предлагаю компромиссный вариант
Украина, Чили и Австралия
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+1
romanchik.8409
Популизм наше Всё...На всех уровнях 
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0
KOT
Вообще пофиг на ЧМ 2030, сейчас главное рашистов перебить, а потом уже строить планы 
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0
Andrey_1992
при чому матчі мають відбутися в Донецьку, Сімферополі і Краснодарі
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0
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