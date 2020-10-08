Испания и Португалия хотят принять ЧМ-2030

Испания и Португалия намерены подать заявку на совместное проведение чемпионата мира 2030 года.



Соответствующее соглашение ратифицировали президенты Королевской испанской футбольной федерации и Португальской федерации футбола Луис Рубиалес и Фернанду Гомеш перед товарищеским матчем этих сборных в Лиссабоне (0:0).



Ранее желание провести совместно ЧМ-2030 выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Свою готовность выражали Болгария, Греция, Румыния и Сербия, а также Колумбия, Эквадор и Перу или Марокко и Египет.