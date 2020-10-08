Испания и Португалия хотят принять ЧМ-2030

Соответствующее соглашение ратифицировано перед товарищеским матчем сборных этих стран

  • 08.10.2020 10:06
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Испания и Португалия хотят принять ЧМ-2030
© sefutbol

Испания и Португалия намерены подать заявку на совместное проведение чемпионата мира 2030 года.
 
Соответствующее соглашение ратифицировали президенты Королевской испанской футбольной федерации и Португальской федерации футбола Луис Рубиалес и Фернанду Гомеш перед товарищеским матчем этих сборных в Лиссабоне (0:0).
 
Ранее желание провести совместно ЧМ-2030 выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Свою готовность выражали Болгария, Греция, Румыния и Сербия, а также Колумбия, Эквадор и Перу или Марокко и Египет.

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