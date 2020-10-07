Роналду отличиться не сумел. Португалия и Испания сыграли вничью

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью 7 октября в товарищеском матче (0:0).
В Лиссабоне географические соседи не забили ни одного гола.
72 минуты у хозяев поля отыграл Криштиану Роналду, но отличиться не сумел.
Товарищеский матч
Португалия – Испания – 0:0
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Рубен Диаш, 46), Рафаэл Геррейру (Семеду, 68), Жоау Канселу, Рубен Семеду, Жоау Моутинью (Виллиам Карвалью, 46), Невеш, Ренату Санчеш, Криштиану Роналду (Жоау Феликс, 72), Андре Силва (Бернарду Силва, 46), Тринкан (Жота, 79).
Испания: Аррисабалага, Льоренте, Гарсия (Серхио Рамос, 81), Регилон (Хосе Гайя, 46), Бускетс (Эрнандес, 61), Каналес (Траоре, 62), Сержи Роберто, Себальос (Кампанья, 46), Ольмо, Родриго (Мерино, 46), Морено.
Предупреждения: Регилон, 44. Рубен Семеду, 56.
Судья: Валери (Италия).
Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».
Источник — Sport.ua
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