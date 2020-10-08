Португалия – Испания – 0:0. Пиренейские нули. Видеообзор матча

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью 7 октября в товарищеском матче (0:0).
В Лиссабоне географические соседи не забили ни одного гола. 72 минуты у хозяев поля отыграл Криштиану Роналду, но отличиться не сумел.
Смотрите видеообзор товарищеского матча Португалия – Испания – 0:0.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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