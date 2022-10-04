Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030

У Украины есть планы подать с Испанией и Португалией совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Сообщается, что подобное стремление является инициативой президента Украины Владимира Зеленского, а также правительств Испании и Португалии. На стадионах украинских городов могут быть проведены матчи одного из квартетов групповой стадии мундиаля.

Якобы в среду, 5 октября, в штаб-квартире УЕФА футбольные руководители Испании и Португалии должны будут официально объявить о такой инициативе.

Напомним, ближайший чемпионат мира состоится в ноябре-декабре этого года в Катаре. Следующий чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Канада и Мексика. Место проведения мундиаля в 2030 году будет названо на 74-м конгрессе ФИФА, проведение которого намечено на 2024 год.