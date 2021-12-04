Избранник принца Мухаммеда. Чего ждать от Эдди Хау в Ньюкасле

В начале октября в английской Премьер-лиге полыхнуло – Суверенный фонд Саудовской Аравии официально завершил сделку по покупке «Ньюкасла». Арабские инвесторы выкупили 100% акций «сорок», потратив на это порядка 350 миллионов евро, а преданные поклонники «Ньюкасла» наконец-то избавились от ненавистного им Майка Эшли, который владел клубом с 2007 года.

После прихода новых собственников практически сразу стало понятно, что у Стива Брюса больше нет никаких перспектив на посту главного тренера первой команды. Отставка специалиста произошла вскоре, а на вакантную должность пресса кого только не сватала – от Паулу Фонсеки до Антонио Конте. При этом, поначалу журналисты перечисляли исключительно топовые имена потенциальных наставников «Ньюкасла», но в результате клуб и его новая ключевая фигура – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман – назначили главным тренером первой команды экс-наставника «Борнмута» 44-летнего Эдди Хау.

Под руководством Хау «сороки» уже провели три поединка, но пока так и не добыли ни одной победы. В настоящий момент «Ньюкасл» и вовсе засел на дне турнирной таблицы АПЛ, имея в активе лишь 7 очков. Сумеет ли Хау вывести амбициозный проект на новый уровень, избежав с ним вылета в Чемпионшип в дебютный для арабских инвесторов сезон, и чего вообще ждать от этого тренера? Ответы на эти и некоторые другие вопросы попробуем отыскать прямо сейчас…

Персона тренера

Эдди Хау – настоящая легенда «Борнмута». Он является воспитанником академии этого клуба, и в качестве футболиста, играя на позиции центрального защитника, большую часть карьеры отдал выступлениям именно за команду из графства Дорсет. В 2007 году Хау повесил бутсы на гвоздь, а через год получил должность главного тренера «Борнмута», приняв команду 31 декабря, уже в разгар сезона.

Сперва Эдди удалось спасти «Борнмут» от вылета из Лиги 2 (четвертый дивизион в системе английских лиг), а уже на следующий год, когда коуч провел полноценный сезон с «вишнями», и вовсе завоевать путевку в Лигу 1. Однако по ходу чемпионата-2010/11 Хау принял предложение от «Бернли» из Чемпионшипа, где провел чуть менее двух лет, но без особых успехов.

В итоге в октябре 2012-го Хау вернулся в «Борнмут», и с ходу поднялся с родной командой из Лиги 1 в Чемпионшип. А после двух лет выступлений во втором по рангу дивизионе, завоевал «золото» и с ним первую в истории «Борнмута» путевку в Премьер-лигу, где «вишни» выступали вплоть до предыдущего сезона, вылетев обратно в Чемпионшип по итогам АПЛ-2019/20.

Вылет из АПЛ привел к уходу Хау из «Борнмута», и с лета 2020 года тренер, который в Англии в целом собирал хорошую прессу, оставался без работы. Неудивительно, что предложение «Ньюкасла», в котором еще и не ожидается финансовых проблем и существенных ограничений при работе на трансферном рынке, заинтересовало Хау, и стороны ударили по рукам, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

Стиль работы

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О Хау говорят, что это типичный представитель современной школы тренеров. Эдди характеризуют как достаточно спокойного, взвешенного и грамотного специалиста, делающего серьезный акцент на тактику. Это не медийный персонаж вроде Жозе Моуриньо, из-за чего многие на континенте о Хау даже не слышали.

Недоброжелатели говорят, что Хау чересчур зануден и дотошен, но поклонники таланта коуча, наоборот, в этом видят одни из сильных сторон тренера. Мимо Эдди и его ассистентов, как правило, не пройдет ни одна деталь: все будет изучено и проанализировано. Хау – это человек, который способен выстраивать долгосрочные проекты, что коуч успешно доказал в «Борнмуте».

Более того, Хау есть, что доказывать на топ-уровне, из-за чего боссы «Ньюкасла» и увидели в нем перспективу. Это человек, который пришел не только на деньги арабских инвесторов, но еще и со стремлением улучшить свой личный уровень. Эдди все еще растет и развивается как наставник, по причине чего его назначение выглядит для «Ньюкасла» даже более интересным, чем возможный приход на должность условного Конте.

Тактика

В «Борнмуте» чаще всего Хау использовал традиционную схему 4-4-2, но в «Ньюкасле», с учетом имеющихся у Эдди в распоряжении футболистов, она, вероятно, претерпит изменения. К примеру, против «Брентфорда» команда Хау действовала по схеме 3-4-3, против «Арсенала» - 4-4-2, а против «Норвича» также вышла с 4-4-2 на старте, но затем достаточно быстро вынуждена была перестроиться из-за удаления Кирана Кларка.

В Англии полагают, что 15 месяцев, которые Хау провел без работы, способны несколько изменить тактические взгляды коуча на футбол. Свободное время Эдди посвящал самосовершенствованию, побывав на стажировке у ряда специалистов – в частности, в Испании у Андони Ираолы из «Райо Вальекано» и Диего Симеоне из «Атлетико». Последний оказал на восприятие футбола со стороны Хау колоссальное влияние, и в целом оба наставника нашли много общего в вопросах тактики, хотя они совершенно разные с точки зрения поведения у кромки поля.

Что нужно изменить в первую очередь

Стива Брюса в «Ньюкасле» часто критиковали за излишнюю осторожность и прагматичность. Игра команды была скучной и неинтересной для большинства болельщиков, и при этом еще и не обеспечивала приемлемый результат. В минувшем сезоне «сороки» имели один из худших в АПЛ показателей ожидаемых голов (47,29. Ниже только у «Бернли», «Кристал Пэлас», «Вест Бромвича» и «Шеффилд Юнайтед», причем двое последних покинули элитарный дивизион, в то время, как «Ньюкасл» финишировал 12-м), и имели худший показатель в лиге по выполненным пасам в финальную треть (1527).

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Не стоит ожидать, что при Хау «Ньюкасл» резко сделает ставку на контроль мяча и множественные позиционные атаки, но новому коучу все равно потребуется изменить менталитет команды, отходя от чрезмерной осторожности, зачастую граничащей с боязливостью. Особенно это будет актуально в свете ближайших трансферных кампаний «сорок», в ходе которых клуб планирует привлечь в свои ряды немало толковых и интересных игроков.

Чего ждать на трансферном рынке в январе

Новые собственники «Ньюкасла» действительно являются главными богатеями в мировом футболе, однако это вовсе не означает, что у Хау будет неограниченная сумма на трансферы уже в январе. Прежде всего, «сорокам» придется учитывать требования финансового фейр-плей, после чего следующим принципиальным вопросом для клуба станет его статус. Отнюдь не каждый пожелает переходить посредине сезона в команду, являющуюся главным аутсайдером лиги, и деньги для многих футболистов с именем не будут иметь в подобном вопросе определяющей роли.

Например, сплетни о подписании Дембеле могут быть реальными, если оба клуба найдут взаимопонимание (в случае, если Усман откажется продлевать контракт, «Барселона» будет более чем готова выслушать по нему конкретные предложения уже в январе), однако будет ли переезд на «Сент-Джеймс Парк» интересен для самого француза – большой-большой вопрос.

С учетом того, что до конца года «Ньюкаслу» в АПЛ предстоит сыграть с «Лестером», «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», шансы на существенное улучшение турнирной ситуации для «сорок» видятся минимальными. А это значит, что Хау в лучшем случае сможет рассчитывать на подписание игроков калибра Джесси Лингарда (если того не перехватит куда более успешный ныне «Вест Хэм»), либо же на аренду добротных игроков, не имеющих постоянной игровой практики в топ-клубах – например, украинца Александра Зинченко из «Манчестер Сити»…