Ньюкасл хочет подписать Зинченко

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшее время может покинуть свой клуб.
Как сообщает Daily Mail, украинского футболиста хочет подписать «Ньюкасл». Отмечается, что «сороки» намерены арендовать Зинченко до конца сезона 2021/22.
В этом сезоне Зинченко получает не слишком много игровой практики. На счету 24-летнего украинца 6 матчей во всех турнирах за «Сити».
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Источник — Daily Mail
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