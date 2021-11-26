Ньюкасл хочет подписать Зинченко

Украинец может покинуть «Манчестер Сити»

  • 26.11.2021 08:33
  • 1018 просмотров
  • 2 комментария
Ньюкасл хочет подписать Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшее время может покинуть свой клуб.

Как сообщает Daily Mail, украинского футболиста хочет подписать «Ньюкасл». Отмечается, что «сороки» намерены арендовать Зинченко до конца сезона 2021/22.

В этом сезоне Зинченко получает не слишком много игровой практики. На счету 24-летнего украинца 6 матчей во всех турнирах за «Сити».

Смотрите также: Один из худших. Зинченко получил крайне низкую оценку за матч с ПСЖ.

Источник — Daily Mail

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 26.11.2021 09:08
    0
    xerx, 26.11.2021 08:58
    Перейти из команды лидера в стан аутсайдеров, которым свети вылет из АПЛ - плохой вариант. Но, видимо, вопросы аренды при действующем контракте будут решаться без учета мнения Сашка на уровне клубов.
    Тут другой нюанс, перейти с бывшего самого богатого клуба в мире в нынешний самый богатый клуб мира
    Ссылка
    xerx
    xerx, 26.11.2021 08:58
    0
    Перейти из команды лидера в стан аутсайдеров, которым свети вылет из АПЛ - плохой вариант. Но, видимо, вопросы аренды при действующем контракте будут решаться без учета мнения Сашка на уровне клубов.
    Ссылка
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