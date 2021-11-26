Ньюкасл хочет подписать Зинченко

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшее время может покинуть свой клуб.

Как сообщает Daily Mail, украинского футболиста хочет подписать «Ньюкасл». Отмечается, что «сороки» намерены арендовать Зинченко до конца сезона 2021/22.

В этом сезоне Зинченко получает не слишком много игровой практики. На счету 24-летнего украинца 6 матчей во всех турнирах за «Сити».

Смотрите также: Один из худших. Зинченко получил крайне низкую оценку за матч с ПСЖ.