Один из худших. Зинченко получил крайне низкую оценку за матч с ПСЖ

Авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки футболистам поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — ПСЖ (2:1).
24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел в стартовом составе «горожан» и был заменен на Жезуса на 54-й минуте встречи. Это была единственная замена в матче в составе «Манчестер Сити». Стоит отметить, что Зинченко действовал не на привычной позиции левого защитника, а слева в полузащите.
За свою игру Зинченко получил оценку 5,9 балла. Это вторая с конца оценка среди всех футболистов «МанСити». Меньше получил только центральный защитник Джон Стоунз — 5,8 балла.
Лучшим игроком матча был признан вингер «горожан» Рияд Марез. Он получил 8,3 балла.
Источник — WhoScored.com
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