Ман Сити
2 : 1
ПСЖ
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити и Зинченко выдали яркую зарубу с ПСЖ, обе команды вышли в плей-офф

Хозяева сумели отыграться и победить

  • 24.11.2021 23:53
  • 2004 просмотра
  • 8 комментариев
Ман Сити и Зинченко выдали яркую зарубу с ПСЖ, обе команды вышли в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

До матча 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и ПСЖ еще не гарантировали себе плей-офф, но было ясно, что обе команды пройдут дальше.

Отметим довольно неожиданный выход в основе украинца Александра Зинченко. Более того, Зинченко действовал в полузащите. Игрока заменили на 54-й минуте.

Что касается матча, то хозяева в первом тайме имели невероятное количество моментов, но не забили, а вот ПСЖ отметился на старте второго тайма. Гол забил Мбаппе.

Впрочем, «Манчестер Сити» продолжал атаковать и сумел оформить два гола. Обе команды вышли в плей-офф, но англичане выиграли группу.

В другом матче «Лейпциг» разгромил «Брюгге». Команды набрали по 4 очка и ведут борьбу за 3-е место.

Группа A

Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 77 - Мбаппе, 50

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Зинченко (Жезус, 54), Марез, Стерлинг, Бернарду

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембпе, Мендеш (Эбимбе, 69), Гуйе (Ди Мария, 68), Паредес, Эррера (Перейра, 61), Месси, Неймар, Мбаппе

Брюгге - Лейпциг 0:5
Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (с пен), 45, Андре Силва, 26

Брюгге: Миньоле, ван дер Бремп (Мехеле, 60), Хендри, Нсоки (Рикка, 46), Мата, Альварес, Ванакен, Ланг, Совах (Изекерде, 82), Де Кателаре (Уэсли, 83), Дост (Ритс, 46)

Лейпциг: Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Хенрикс, 62), Гвардиол (Бонна, 80), Анхелиньо, Кампф, Ляймер (Мориба, 62), Нкунку, Форсберг, Бробби (Новоа, 66), Андре Силва

1. Манчестер Сити - 12 очков (5 матчей)
2. ПСЖ - 8 (5)
3. Лейпциг - 4 (5)
4. Брюгге - 4 (5)

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alex93
    online
    alex93, 25.11.2021 00:12
    +1
    Вы матч то хоть смотрели? Голевая атака ПСЖ началась, когда Зинченко потерял мяч на чужой половине поля. После этого его Пеп тут же убрал с игры.
    Если кто-то выдал яркую зарубу, то точно не Зинченко.
    Ссылка
    inoj
    inoj, 25.11.2021 00:06
    +1
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку), 24.11.2021 23:55
    Что Зина делал в нападении?
    Плутався під ногами
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 25.11.2021 00:06
    +1
    Зина плохо отыграл
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 24.11.2021 23:57
    +1
    Да який Зинченко? После его ухода забили два мяча
    Ссылка
    Krestovskiy
    Krestovskiy, 25.11.2021 00:16
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Заголовок идиотский
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 25.11.2021 00:02
    0
    Шикарный матч был.
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 24.11.2021 23:58
    0
    напарники также считали
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 24.11.2021 23:55
    0
    Что Зина делал в нападении?
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