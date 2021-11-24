Ман Сити и Зинченко выдали яркую зарубу с ПСЖ, обе команды вышли в плей-офф

До матча 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и ПСЖ еще не гарантировали себе плей-офф, но было ясно, что обе команды пройдут дальше.
Отметим довольно неожиданный выход в основе украинца Александра Зинченко. Более того, Зинченко действовал в полузащите. Игрока заменили на 54-й минуте.
Что касается матча, то хозяева в первом тайме имели невероятное количество моментов, но не забили, а вот ПСЖ отметился на старте второго тайма. Гол забил Мбаппе.
Впрочем, «Манчестер Сити» продолжал атаковать и сумел оформить два гола. Обе команды вышли в плей-офф, но англичане выиграли группу.
В другом матче «Лейпциг» разгромил «Брюгге». Команды набрали по 4 очка и ведут борьбу за 3-е место.
Группа A
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 77 - Мбаппе, 50
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Зинченко (Жезус, 54), Марез, Стерлинг, Бернарду
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембпе, Мендеш (Эбимбе, 69), Гуйе (Ди Мария, 68), Паредес, Эррера (Перейра, 61), Месси, Неймар, Мбаппе
Брюгге - Лейпциг 0:5
Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (с пен), 45, Андре Силва, 26
Брюгге: Миньоле, ван дер Бремп (Мехеле, 60), Хендри, Нсоки (Рикка, 46), Мата, Альварес, Ванакен, Ланг, Совах (Изекерде, 82), Де Кателаре (Уэсли, 83), Дост (Ритс, 46)
Лейпциг: Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Хенрикс, 62), Гвардиол (Бонна, 80), Анхелиньо, Кампф, Ляймер (Мориба, 62), Нкунку, Форсберг, Бробби (Новоа, 66), Андре Силва
1. Манчестер Сити - 12 очков (5 матчей)
2. ПСЖ - 8 (5)
3. Лейпциг - 4 (5)
4. Брюгге - 4 (5)
Источник — Sport.ua
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Если кто-то выдал яркую зарубу, то точно не Зинченко.
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