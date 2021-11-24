Ман Сити и Зинченко выдали яркую зарубу с ПСЖ, обе команды вышли в плей-офф

До матча 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и ПСЖ еще не гарантировали себе плей-офф, но было ясно, что обе команды пройдут дальше.

Отметим довольно неожиданный выход в основе украинца Александра Зинченко. Более того, Зинченко действовал в полузащите. Игрока заменили на 54-й минуте.

Что касается матча, то хозяева в первом тайме имели невероятное количество моментов, но не забили, а вот ПСЖ отметился на старте второго тайма. Гол забил Мбаппе.

Впрочем, «Манчестер Сити» продолжал атаковать и сумел оформить два гола. Обе команды вышли в плей-офф, но англичане выиграли группу.

В другом матче «Лейпциг» разгромил «Брюгге». Команды набрали по 4 очка и ведут борьбу за 3-е место.

Группа A

Манчестер Сити - ПСЖ 2:1

Голы: Стерлинг, 63, Жезус, 77 - Мбаппе, 50

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Зинченко (Жезус, 54), Марез, Стерлинг, Бернарду

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембпе, Мендеш (Эбимбе, 69), Гуйе (Ди Мария, 68), Паредес, Эррера (Перейра, 61), Месси, Неймар, Мбаппе

Брюгге - Лейпциг 0:5

Голы: Нкунку, 12, 90+3, Форсберг, 17 (с пен), 45, Андре Силва, 26

Брюгге: Миньоле, ван дер Бремп (Мехеле, 60), Хендри, Нсоки (Рикка, 46), Мата, Альварес, Ванакен, Ланг, Совах (Изекерде, 82), Де Кателаре (Уэсли, 83), Дост (Ритс, 46)

Лейпциг: Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Хенрикс, 62), Гвардиол (Бонна, 80), Анхелиньо, Кампф, Ляймер (Мориба, 62), Нкунку, Форсберг, Бробби (Новоа, 66), Андре Силва

1. Манчестер Сити - 12 очков (5 матчей)

2. ПСЖ - 8 (5)

3. Лейпциг - 4 (5)

4. Брюгге - 4 (5)