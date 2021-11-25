Ман Сити
2 : 1
ПСЖ
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «После гола ПСЖ мы были в нокауте»

Наставник «Манчестер Сити» рассказал о победе над французским клубом в Лиге чемпионов (2:1)

  • 25.11.2021 05:31
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Пеп ГВАРДИОЛА: «После гола ПСЖ мы были в нокауте»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над парижским ПСЖ (2:1) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Всегда опасно, когда они владеют мячом в третьей зоне. После гола соперников мы были в нокауте минут пять или десять. Благодарим наших болельщиков за то, что пришли и поддержали нас. Это был чудесный вечер для нас», — отметил Гвардиола после матча.

Источник — УЕФА

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