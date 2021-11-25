Пеп ГВАРДИОЛА: «После гола ПСЖ мы были в нокауте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над парижским ПСЖ (2:1) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Всегда опасно, когда они владеют мячом в третьей зоне. После гола соперников мы были в нокауте минут пять или десять. Благодарим наших болельщиков за то, что пришли и поддержали нас. Это был чудесный вечер для нас», — отметил Гвардиола после матча.
Источник — УЕФА
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