В среду, 24 ноября, состоится встреча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет ПСЖ. Матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

После двух поражений в конце октября от «Вест Хэма» в Кубке футбольной лиги и от «Кристал Пэлас» в АПЛ команда Пепа Гвардиолы выиграла три матча с общим счетом 9:1 и снова находится на ходу. В турнирной таблице группы A Лиги чемпионов «горожане» опережают своих соперников на одно очко, но в заключительном туре сразятся против «Лейпцига» на выезде, в то время как ПСЖ примет «Брюгге». Поэтому вопрос первого места нужно решать в родных стенах, победить в Германии точно будет непросто, парижане могут подтвердить.





В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» пока второй, но «Челси» находится на расстоянии одной победы. На длинной дистанции «небесно-голубые» в последние годы были одними из лучших и в этом сезоне точно будут сражаться за золотые медали.



В лазарете уже больше месяца находится Ферран Торрес, также есть вопросы по состоянию Кевина де Брюйне и Джека Грилиша. Под следствием по обвинению в нескольких случаях изнасилования продолжает находится Бенжамен Менди. К сожалению, украинец Александр Зинченко на данный момент не является основным.

ПСЖ

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, потеряв очки только в 2 матчах из 12. «Лилль» уже не тот, на втором месте вообще идет «Ницца», поэтому особых проблем на внутренней арене быть не должно.



Команда Маурисио Почеттино, на место которого уже сватают Зинедина Зидана, потеряла важные очки в Лейпциге в предыдущем туре и теперь должна постараться, чтобы выйти с первого места. При определенных раскладах можно потерять и второе место, у «Брюгге» еще есть шанс преподнести сюрприз.

Что касается травмированных, последний матч пропускал Доннарумма. Точно не сыграют Рафинья и Юлиан Дракслер. Серхио Рамос и Преснель Киммпембе под вопросом.



Стоит отметить, что в составе будущих соперников нет дисквалифицированных на этот матч, также никто не «висит» на карточке перед шестым туром.

Прогноз на противостояние

ПСЖ в этом сезоне еще не побеждал на выезде в ЛЧ и вряд ли сделает это в Англии. «Манчестер Сити» находится в более выигрышной ситуации, хотя и проиграл очный матч в Париже, и не захочет просто так отдавать преимущество. Выходить со второго места в группе, чтобы сразу попасть на условную «Баварию» не хочет никто. Поэтому англичане должны играть на победу, дабы в последнем матче уже не было неприятной интриги. Но атакующий потенциал ПСЖ слишком хорош, чтобы списывать команду со счетов. Ожидаем голов от обеих команд и победы хозяев.

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диас, Канселу, Силва, Родри, Гюндоган, Марез, Стерлинг, Фоден.



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Гуйе, Паредес, Верратти, Месси, Мбаппе, Неймар.

24 ноября, среда