24 ноября в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Ман Сити» и «ПСЖ».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ман Сити – ПСЖ. Зинченко против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы
Your City XI to face PSG! 💪— Manchester City (@ManCity) November 24, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Zinchenko, Mahrez, Bernardo, Sterling
SUBS | Steffen, Carson, Ake, Jesus, Laporte, Fernandinho, Palmer, McAtee#ManCity pic.twitter.com/Hg7235LqbM
🚨OFFICIEL : Le XI du PSG face à City ! #MCIPSG pic.twitter.com/CdezDDdQWe— PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 24, 2021
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ман Сити.
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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Был явно самым невнятным игроком в составе обеих команд.
Заслуженно ушел с поля, когда Пеп решил усиливать игру
Был явно самым невнятным игроком в составе обеих команд.
Заслуженно ушел с поля, когда Пеп решил усиливать игру
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