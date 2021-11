​24 ноября в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Ман Сити» и «ПСЖ».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ман Сити – ПСЖ. Зинченко против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

Your City XI to face PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Zinchenko, Mahrez, Bernardo, Sterling



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Jesus, Laporte, Fernandinho, Palmer, McAtee#ManCity pic.twitter.com/Hg7235LqbM