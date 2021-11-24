Ман Сити
1 : 1
ПСЖ
70’   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – ПСЖ. Зинченко против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 22:00 видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 22:15
  • 1703 просмотра
  • 8 комментариев
Ман Сити – ПСЖ. Зинченко против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

​24 ноября в 22:00 проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Ман Сити» и «ПСЖ».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ман Сити – ПСЖ. Зинченко против Месси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ман Сити.
50' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 22:35
    +1
    name_footbol, 24.11.2021 22:32
    Я не понял, Зина играет левые атакующим?
    Бывает даже на позиции форварда оказывается
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 24.11.2021 23:23
    0
    Sauron, 24.11.2021 23:20
    Позиция Зины была не ясна всем, включая его самого.
    Был явно самым невнятным игроком в составе обеих команд.
    Заслуженно ушел с поля, когда Пеп решил усиливать игру
    Походу завданням Зінченка на полі було відволікати на себе суперників.
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 24.11.2021 23:20
    0
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 22:35
    Бывает даже на позиции форварда оказывается
    Позиция Зины была не ясна всем, включая его самого.
    Был явно самым невнятным игроком в составе обеих команд.
    Заслуженно ушел с поля, когда Пеп решил усиливать игру
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 24.11.2021 23:01
    0
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 22:36
    Пока слабо, мало участия от него
    ще нерозумію чому його пхають на лівий фланг все рівно, він як півзахисник починав грати ближче до іншого флангу і це логічно, бо він лівоногий гравець, так зручніше розугрувати
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 24.11.2021 22:49
    0
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 22:36
    Пока слабо, мало участия от него
    але забивати вже міг, як би захисник не заблокував
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 22:36
    0
    name_footbol, 24.11.2021 22:32
    Я не понял, Зина играет левые атакующим?
    Пока слабо, мало участия от него
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.11.2021 22:35
    0
    ПСЖ отбивается как какой-нибудь Норвич. Но надо забивать, силы щас уйдут и ПСЖ пойдет вперед
    Ссылка
    name_footbol
    name_footbol, 24.11.2021 22:32
    0
    Я не понял, Зина играет левые атакующим?
    Ссылка
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