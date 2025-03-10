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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 11:16 | Обновлено 10 марта 2025, 11:17
118
0

Стало известно, где может состояться матч Ингулец – Черноморец

И снова – не в Петрово

10 марта 2025, 11:16 | Обновлено 10 марта 2025, 11:17
118
0
Стало известно, где может состояться матч Ингулец – Черноморец
Стадион Черноморец

Невозможность «Ингульца» проводить домашние матчи на собственном стадионе в Петрово заставляет этот клуб чтотуру искать выход из ситуации. Вот и теперь, почти за неделю до очередного поединка, в котором команда Василия Кобина 16 марта в рамках 21-го тура УПЛ должна принимать одесский «Черноморец», этот вопрос до сих пор не решен. Впрочем, варианты есть.

Как стало известно Sport.ua, в Одессе с пониманием отнеслись к существующей у «Ингульца» проблеме. Одесский клуб готов предоставить сопернику из Кировоградщины возможность сыграть домашний поединок на стадионе «Черноморец». Все расходы по организации этого матча, как и проезд из Петрово в Одессу и в обратном направлении, проживание и питание «Ингульца» одесситы готовы взять на себя.

В том случае, если по каким-то причинам этот вариант «Ингулец» не устроит, в роли его домашней арены может выступить другое сооружение Кировоградщины – НСК «Ника» в Александрии. Интересно, что в этом же туре за пять дней до возможной встречи «Ингульца» с «Черноморцем» состоится матч «Александрия» – «Оболонь».

Заявленный «Ингульцом» в качестве запасной домашней арены – стадион «Горняк» в Кривом Роге пригодиться в рамках одного тура не сможет. Это объясняется тем, что сутками ранее, 15 марта, на нем сыграют «Кривбасс» и «Левый берег». Учитывая частые воздушные тревоги в Кривом Роге, из-за которых матч приходилось откладывать на другой день, этот вариант не может рассматриваться как приемлемый.

Ранее мы сообщали, что одесский «Черноморец» готовится к смене собственника.

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Ингулец Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд перенос матчей стадион Черноморец стадион Ника стадион Горняк Кривой Рог
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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