Гол украинского защитника принес победу португальскому клубу
Орест Лебеденко помог ФК «Визела» завоевать три балла в матче 25-го тура
9 марта состоялся матч 25-го тура второго дивизиона чемпионата Португалии, в котором встретились «Оливейренсе» и «Визела». Гости забили дважды в первом тайме, однако оба гола были отменены после проверки VAR.
Единственный мяч забил защитник «Визелы» Орест Лебеденко на 62-й минуте и принес своей команде три балла. Он был признан лучшим игроком матча. Украинский футболист в текущем сезоне провел 24 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
«Визела» набрала 41 балл и занимает пятое место в турнирной таблице. Клуб имеет отличные шансы на борьбу за выход в элитный дивизион из-за плотности команд – впереди идут «Шавиш» (41), «Алверка», «Тондела» (по 42) и «Пенафиел» (43).
Лебеденко ранее выступал в Украине за львовские «Карпаты» и донецкий «Олимпик», а также испанские клубы «Луго» и «Депортиво». В июле 2023 года на правах свободного агента перебрался в португальскую «Визелу».
Второй дивизион чемпионата Португалии, 25-й тур. 9 марта
Оливейренсе – Визела – 0:1
Гол: Лебеденко, 62
Lebedenko fez assim o golo da vitória do Vizela 💪#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #UDOliveirense #FCVizela pic.twitter.com/N5foxwwGje— sport tv (@sporttvportugal) March 9, 2025
🎙️ 𝐋𝐞𝐛𝐞𝐝𝐞𝐧𝐤𝐨 (𝐌𝐕𝐏): “Vitória muito importante para o FC Vizela. Estamos numa boa série de resultados. Quero agradecer a todos os adeptos, que nos vieram apoiar com esta chuva. Sentimo-nos em casa.”#FCVizela #PaixãoSemDivisão #UDOFCV pic.twitter.com/TstmzeCs6D— fcvizela (@FCVizelaOficial) March 9, 2025
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