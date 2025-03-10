Гол украинского защитника принес победу португальскому клубу

9 марта состоялся матч 25-го тура второго дивизиона чемпионата Португалии, в котором встретились «Оливейренсе» и «Визела». Гости забили дважды в первом тайме, однако оба гола были отменены после проверки VAR.

Единственный мяч забил защитник «Визелы» Орест Лебеденко на 62-й минуте и принес своей команде три балла. Он был признан лучшим игроком матча. Украинский футболист в текущем сезоне провел 24 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

«Визела» набрала 41 балл и занимает пятое место в турнирной таблице. Клуб имеет отличные шансы на борьбу за выход в элитный дивизион из-за плотности команд – впереди идут «Шавиш» (41), «Алверка», «Тондела» (по 42) и «Пенафиел» (43).

Лебеденко ранее выступал в Украине за львовские «Карпаты» и донецкий «Олимпик», а также испанские клубы «Луго» и «Депортиво». В июле 2023 года на правах свободного агента перебрался в португальскую «Визелу».

Второй дивизион чемпионата Португалии, 25-й тур. 9 марта

Оливейренсе – Визела – 0:1

Гол: Лебеденко, 62