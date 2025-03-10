Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Неожиданный гость. Шахтер провел тренировку перед игрой с Карпатами
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 02:23 | Обновлено 10 марта 2025, 02:30
157
0

ФОТО. Неожиданный гость. Шахтер провел тренировку перед игрой с Карпатами

Горняки готовятся к очередному поединку УПЛ

10 марта 2025, 02:23 | Обновлено 10 марта 2025, 02:30
157
0
ФОТО. Неожиданный гость. Шахтер провел тренировку перед игрой с Карпатами
ФК Шахтер

Игроки «Шахтера» готовятся к матчу 21-го тура чемпионата Украины с «Карпатами», который пройдет во Львове. 9 марта «горняки» отработали очередную тренировочную сессию.

Занятие началось с привычной активации в фитнес-центре, после чего уже на поле футболисты выполнили разминку и упражнения на удержание мяча, а также оттачивали позиционную игру. Вторая часть тренировки была посвящена работе над тактикой. В заключение тренерский штаб предложил команде игровой мини-турнир.

Завтра оранжево-черных ждет еще одна, предигровая тренировка. Матч 21-го тура УПЛ Карпаты – Шахтер состоится 11 марта в 18:00 на стадионе Украина во Львове.

ФОТО. Неожиданный гость. Шахтер провел тренировку перед игрой с Карпатами

По теме:
Голкипер Шахтера может перейти в другой клуб УПЛ
Черноморец вскоре может быть продан. Уже достигнута договоренность
Карпаты подпишут 18-летнего обладателя Кубка Либертадорес из Ботафого
Шахтер Донецк тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марино Пушич Карпаты - Шахтер Карпаты Львов
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Футбол | 09 марта 2025, 20:26 6
Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ

Во втором тайме Деклан Райс точным ударом установил окончательный счет

Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Футбол | 09 марта 2025, 19:46 24
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано

Украинский голкипер провел на поле весь матч

Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бокс | 09.03.2025, 08:00
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
Бокс | 09.03.2025, 08:54
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
Вундеркинд Барселоны может неожиданно перебраться в Мадрид
Футбол | 10.03.2025, 03:42
Вундеркинд Барселоны может неожиданно перебраться в Мадрид
Вундеркинд Барселоны может неожиданно перебраться в Мадрид
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 53
Другие виды
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
Вместо Лунина и Трубина. В лагерь сборной Украины вызовут 2 киперов из УПЛ
09.03.2025, 13:10 12
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
08.03.2025, 22:14 14
Другие виды
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс
08.03.2025, 06:31 13
Теннис
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 7
Футбол
Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
Реал выразил соболезнования Барселоне после трагедии
08.03.2025, 22:58
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 17
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем