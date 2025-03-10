ФОТО. Неожиданный гость. Шахтер провел тренировку перед игрой с Карпатами
Горняки готовятся к очередному поединку УПЛ
Игроки «Шахтера» готовятся к матчу 21-го тура чемпионата Украины с «Карпатами», который пройдет во Львове. 9 марта «горняки» отработали очередную тренировочную сессию.
Занятие началось с привычной активации в фитнес-центре, после чего уже на поле футболисты выполнили разминку и упражнения на удержание мяча, а также оттачивали позиционную игру. Вторая часть тренировки была посвящена работе над тактикой. В заключение тренерский штаб предложил команде игровой мини-турнир.
Завтра оранжево-черных ждет еще одна, предигровая тренировка. Матч 21-го тура УПЛ Карпаты – Шахтер состоится 11 марта в 18:00 на стадионе Украина во Львове.
ФОТО. Неожиданный гость. Шахтер провел тренировку перед игрой с Карпатами
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