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  4. Экс-футболист Динамо: «Шовковский просил продлить контракт еще на год»
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 11:11 |
502
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Экс-футболист Динамо: «Шовковский просил продлить контракт еще на год»

Алексей Шевченко рассказал о конкуренции в киевском клубе

10 марта 2025, 11:11 |
502
1
Экс-футболист Динамо: «Шовковский просил продлить контракт еще на год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Украинский вратарь Алексей Шевченко, в 2013-15 годах находившийся на контракте в киевском «Динамо», рассказал о конкуренции в клубе:

– Вы упоминали, что лично просили Суркиса отпустить вас. Часто с ним общались?

‒ При подписании предварительного контракта с «Динамо» впервые общался, там и встретил двух братьев Суркисов на Олимпийском. Говорили мне: «Сейчас Шовковский заканчивает карьеру, Бойко ушел, будете с Максом Ковалем конкурировать за основу». В итоге, «СаШо» еще лет 7 играл.

Сергей Мохник (заместитель директора – прим) говорил, что под Шовковским «умерло» много вратарей. Ему Суркис отвечал: «А как ему отказать? Он постоянно просил продлить контракт еще на один год. Это же легенда!» Зачем тогда молодых вратарей подписывать, если они не будут играть? Не понимаю до сих пор.

‒ Насколько Суркис открыт для футболистов? Можно ли было просто прийти со своей проблемой и пообщаться с ним?

– Пообщаться с ним возможно, но если у него плохое настроение, тебе только хуже будет. В один день можешь прийти и попросить условно говоря, контракт на 100 тысяч больше, и он без вопросов это сделает. А если настроение плохое – мог сказать, что ты даже гривны не заслуживаешь, – признался Шевченко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Алексей Шевченко Александр Шовковский Игорь Суркис
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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potemkin78
чувак да же в чемпе Грузии не был основным вратарём, какая конкуренция с Шовковским и Ковалем? 
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