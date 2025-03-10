Экс-футболист Динамо: «Шовковский просил продлить контракт еще на год»

Украинский вратарь Алексей Шевченко, в 2013-15 годах находившийся на контракте в киевском «Динамо», рассказал о конкуренции в клубе:

– Вы упоминали, что лично просили Суркиса отпустить вас. Часто с ним общались?

‒ При подписании предварительного контракта с «Динамо» впервые общался, там и встретил двух братьев Суркисов на Олимпийском. Говорили мне: «Сейчас Шовковский заканчивает карьеру, Бойко ушел, будете с Максом Ковалем конкурировать за основу». В итоге, «СаШо» еще лет 7 играл.

Сергей Мохник (заместитель директора – прим) говорил, что под Шовковским «умерло» много вратарей. Ему Суркис отвечал: «А как ему отказать? Он постоянно просил продлить контракт еще на один год. Это же легенда!» Зачем тогда молодых вратарей подписывать, если они не будут играть? Не понимаю до сих пор.

‒ Насколько Суркис открыт для футболистов? Можно ли было просто прийти со своей проблемой и пообщаться с ним?

– Пообщаться с ним возможно, но если у него плохое настроение, тебе только хуже будет. В один день можешь прийти и попросить условно говоря, контракт на 100 тысяч больше, и он без вопросов это сделает. А если настроение плохое – мог сказать, что ты даже гривны не заслуживаешь, – признался Шевченко.