Гвардиола рассказал, что будет с Манчестер Сити без ЛЧ в следующем сезоне

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал результаты клуба и поделился мнением о борьбе за Лигу чемпионов:

«Очевидно, что наша цель – попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У нас будут проблемы, если мы не сможет выполнить эту задачу. Но я не могу сказать, что нас ждет катастрофа.

В Английской Премьер-лиге есть много клубов, которые в одном сезоне не попадали в Лигу чемпионов, но потом возвращались туда снова. Сколько лет подряд мы играли в этом турнире? Десять? Нет, больше. До этого клуб вообще не принимал участия в таких турнирах. Поэтому мы уже сделали исключительные вещи и попытаемся это повторить», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» набрал 47 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Главные конкуренты в борьбе за Лигу чемпионов – «Челси» (49 очков) и «Ноттингем» (51 очко).