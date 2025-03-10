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  4. Гвардиола рассказал, что будет с Манчестер Сити без ЛЧ в следующем сезоне
Англия
10 марта 2025, 10:33 |
578
3

Гвардиола рассказал, что будет с Манчестер Сити без ЛЧ в следующем сезоне

Наставник английского клуба не считает это катастрофой

10 марта 2025, 10:33 |
578
3
Гвардиола рассказал, что будет с Манчестер Сити без ЛЧ в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал результаты клуба и поделился мнением о борьбе за Лигу чемпионов:

«Очевидно, что наша цель – попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. У нас будут проблемы, если мы не сможет выполнить эту задачу. Но я не могу сказать, что нас ждет катастрофа.

В Английской Премьер-лиге есть много клубов, которые в одном сезоне не попадали в Лигу чемпионов, но потом возвращались туда снова. Сколько лет подряд мы играли в этом турнире? Десять? Нет, больше. До этого клуб вообще не принимал участия в таких турнирах. Поэтому мы уже сделали исключительные вещи и попытаемся это повторить», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» набрал 47 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Главные конкуренты в борьбе за Лигу чемпионов – «Челси» (49 очков) и «Ноттингем» (51 очко).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Николай Титюк Источник: YouTube
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Перець
Лисий ще буде тренером, є певні сумніви 
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VovanSidorovi4
Будет поднимать рейтинг Лиги Конференции.
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ivankondrat96
Скоріше за все від Англії буде 5 клубів. І Манчестер Сіті напевно зможе пройти
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