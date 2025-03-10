Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую арплату
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 10:58 |
681
3

«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую арплату

Алексей отметил донецкий «Шахтер»

10 марта 2025, 10:58 |
681
3
«Это солидный клуб». Шевченко ответил, где имел самую большую арплату
ФК Шахтер. Алексей Шевченко

Бывший вратарь целого ряда украинских клубов Алексей Шевченко рассказал, в какой команде ему платили самую большую зарплату:

«Наверное, что в «Шахтере», потому что это солидный клуб, к тому же, добавлялись бонусы за чемпионство. Также стоит отметить, что в Шахтере не помню никаких задержек. Просто в 12:00 приходило сообщение на телефон, что деньги поступили на счет – и все, не надо было никуда ехать, забирать, требовать и так далее».

Ранее Алексей Шевченко, который сейчас играет за казахстанский «Окжетпес», рассказал о схемах выплаты зарплат в киевском «Динамо» образца 2014 года.

По теме:
Стало известно, где может состояться матч Ингулец – Черноморец
Экс-футболист Динамо: «Шовковский просил продлить контракт еще на год»
Реал хочет разорвать контракт с суперзвездой. Надо заплатить крупную сумму
Алексей Шевченко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты финансы
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Футбол | 10 марта 2025, 08:24 7
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?

Украинский вратарь был недоволен действиями своих партнеров по команде

Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Бокс | 10 марта 2025, 07:54 2
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»

Барри Макгиган – о реванше Усик – Дюбуа

Лучше Беллингема и Родриго. В Испании высоко оценили игру Лунина
Футбол | 10.03.2025, 11:04
Лучше Беллингема и Родриго. В Испании высоко оценили игру Лунина
Лучше Беллингема и Родриго. В Испании высоко оценили игру Лунина
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Другие виды | 09.03.2025, 21:23
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
«И близко не сравнится». Директор Риу Аве неожиданно унизил Трубина
Футбол | 10.03.2025, 05:47
«И близко не сравнится». Директор Риу Аве неожиданно унизил Трубина
«И близко не сравнится». Директор Риу Аве неожиданно унизил Трубина
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
👉За одним заголовком одразу зрозумів, що мова про наш рідний Шахтар❗⚒️🧡🖤 😊
Ну звісно - єдиний по справжньому солідний в Україні! Не просто солідний, а найкращий у світі❗🌍🌠 😊
Ответить
0
VovanSidorovi4
Как много Шевченко на сайте
Ответить
0
sania
Як нагадати про себе якщо по грі ти нуль?? Облити лайном Григорчука, пукнути в бік Суркіса і лизнути Ренату... А раптом....
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
Сложное решение. Звезды Барселоны не хотят видеть его в стартовом составе
08.03.2025, 10:46 2
Футбол
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
ФОТО. Сексуальный образ украинской телеведущей впечатлил соцсети
09.03.2025, 05:48 12
Футбол
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
09.03.2025, 08:00 24
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он его никогда не победит. Это просто без шансов»
09.03.2025, 08:54 2
Бокс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 9
Теннис
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем