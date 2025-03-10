Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату

Бывший вратарь киевского «Динамо» Алексей Шевченко рассказал всю правду о выплатах зарплаты в столичном клубе.

– В «Динамо» приложения к контрактам были только у Ярмоленко и Ващука, у всех остальных – соглашения «на честном слове».

– Правильно понимаю, что в «Динамо» почти все официально получали минимальную зарплату, а остальные средства платились на «честном слове»?

– Сейчас не знаю, наверное нет, но в 2014 году так и происходило. Я общался с ребятами, они рассказывали о каких-то схемах с международными банками или «ПриватБанком». Тогда давали основную часть денег на руки.

Ранее Алексей Шевченко рассказал о долге президента «Динамо» Игоря Суркиса.