Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату
Алексей не скрывает, что основную часть денег игроки получали на руки
Бывший вратарь киевского «Динамо» Алексей Шевченко рассказал всю правду о выплатах зарплаты в столичном клубе.
– В «Динамо» приложения к контрактам были только у Ярмоленко и Ващука, у всех остальных – соглашения «на честном слове».
– Правильно понимаю, что в «Динамо» почти все официально получали минимальную зарплату, а остальные средства платились на «честном слове»?
– Сейчас не знаю, наверное нет, но в 2014 году так и происходило. Я общался с ребятами, они рассказывали о каких-то схемах с международными банками или «ПриватБанком». Тогда давали основную часть денег на руки.
Ранее Алексей Шевченко рассказал о долге президента «Динамо» Игоря Суркиса.
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