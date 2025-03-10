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  4. Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 10:19 | Обновлено 10 марта 2025, 10:20
1322
6

Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату

Алексей не скрывает, что основную часть денег игроки получали на руки

10 марта 2025, 10:19 | Обновлено 10 марта 2025, 10:20
1322
6
Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату
Алексей Шевченко

Бывший вратарь киевского «Динамо» Алексей Шевченко рассказал всю правду о выплатах зарплаты в столичном клубе.

– В «Динамо» приложения к контрактам были только у Ярмоленко и Ващука, у всех остальных – соглашения «на честном слове».

– Правильно понимаю, что в «Динамо» почти все официально получали минимальную зарплату, а остальные средства платились на «честном слове»?

– Сейчас не знаю, наверное нет, но в 2014 году так и происходило. Я общался с ребятами, они рассказывали о каких-то схемах с международными банками или «ПриватБанком». Тогда давали основную часть денег на руки.

Ранее Алексей Шевченко рассказал о долге президента «Динамо» Игоря Суркиса.

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Алексей Шевченко Андрей Ярмоленко Владислав Ващук зарплаты финансы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 6
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Remark
Тоді треба, якщо у нас правова держава, притягувати за відповідальність!
Але навіть, як би хто не топив на фоні патріотизму за ЗЄ, але наша країна як була в цьому плані в болоті, так і залишилася. А можливо ще більше потонула!
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+2
Перець
Хто це ,шо це ? Звідки він виліз ? Одні запитання, хто з справжніх фанів Динамо бачив його хоч раз в воротах  основи 
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+1
SHN
Ну так поэтому никто Коломойскому и не предьявляет долги по зп. Там вообще по 200 долларов зп была
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0
VovanSidorovi4
Алексей разговорился.  
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0
sokolyk
Яка несподіванка! Невже хтось думав, що гравці Динамо отримують на руки по 25 000 грн/міс???
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0
protasov_lyopu_dadaj
кто бы сомневался
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-3
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