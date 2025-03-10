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  4. С удалением и без Месси. Интер Майами одолел Шарлотт в третьем туре MLS
Major League Soccer
10 марта 2025, 07:04 |
240
0

С удалением и без Месси. Интер Майами одолел Шарлотт в третьем туре MLS

Аргентинский форвард остался на скамейке запасных

10 марта 2025, 07:04 |
240
0
С удалением и без Месси. Интер Майами одолел Шарлотт в третьем туре MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Интер Майами

9 марта состоялся матч 3-го тура американской MLS, в котором встретились «Интер» Майами и «Шарлотт». Хозяева одолели соперника со счетом 1:0.

В первом тайме команды результативными действиями не отметились, однако ушли на перерыв в неравных составах. На 38-й минуте был удален голкипер «Интер» Майами Оскар Устари.

Во второй половине встречи хозяева сумели забить единственный гол в матче – Тадео Альенде отправил мяч в ворота после передачи Луиса Суареса. Аргентинец Линель Месси остался на скамейке запасных и на поле так и не вышел.

«Интер» Майами набрал семь баллов после трех туров и занимает второе место в Восточной конференции MLS. В активе «Шарлотт» – четыре очка, клуб разместился на шестой позиции.

Американская MLS, 3-й тур. 9 марта

Интер Майами – Шарлотт – 1:0

Гол: Альенде, 46

Удаление: Устари, 38 (Интер Майами)

Видеообзор поединка:

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Шарлотт (MLS) Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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