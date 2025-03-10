С удалением и без Месси. Интер Майами одолел Шарлотт в третьем туре MLS
Аргентинский форвард остался на скамейке запасных
9 марта состоялся матч 3-го тура американской MLS, в котором встретились «Интер» Майами и «Шарлотт». Хозяева одолели соперника со счетом 1:0.
В первом тайме команды результативными действиями не отметились, однако ушли на перерыв в неравных составах. На 38-й минуте был удален голкипер «Интер» Майами Оскар Устари.
Во второй половине встречи хозяева сумели забить единственный гол в матче – Тадео Альенде отправил мяч в ворота после передачи Луиса Суареса. Аргентинец Линель Месси остался на скамейке запасных и на поле так и не вышел.
«Интер» Майами набрал семь баллов после трех туров и занимает второе место в Восточной конференции MLS. В активе «Шарлотт» – четыре очка, клуб разместился на шестой позиции.
Американская MLS, 3-й тур. 9 марта
Интер Майами – Шарлотт – 1:0
Гол: Альенде, 46
Удаление: Устари, 38 (Интер Майами)
Видеообзор поединка:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ворота хозяев поля защищал Андрей Лунин
Вероника Подрез стала чемпионкой турнира ITF W15 в Ажетмо