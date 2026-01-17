Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона

Целую вечность пришлось ждать нового тура АПЛ и этим же тоже привлекательна Англия: то куча матчей за пару дней, то неделю проводятся разные кубки, а Премьер Лига ждет возобновления. Как бы там не было, в кубковых противостояниях также было немало интересного и сенсаций. Теперь пора вернуться к АПЛ, где тоже есть немало нерешенных вопросов, да и куда же без лучшей лиги мира, не учитывая ЛЧ, которая тоже уже совсем скоро. Первый матч 22 тура сразу знаковый: манчестерское дерби, яркое предложение от Бонни Блю для МЮ, очередное испытание для «Вулверхэмптона» и лондонские разборки – все ждали Премьер Лигу!

17.01. 14:30. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Тотал больше 3.0 за 1.77

Манчестерское дерби состоится 17 января в 14:30 на «Олд Траффорд». Судить будет Энтони Тэйлор и кому, как не ему отвечать за порядок.

МЮ после увольнения Рубена Аморима решили выбрать Майкла Каррика, а не Оле-Гуннара Сульшера и Даррен Флетчер был не против. Один из немногих сезонов, когда «красные дьяволы» сыграют 40 игр за сезон, ведь везде вылетели и без шансов. Провал как он есть и не более того. Однако популярность команды меньше не становится и такое чувство, что вокруг МЮ жизни больше, чем на поле. Вон и знаменитая Бонни Блю предложила бесплатно свои услуги для всего состава, чтобы ребята расслабились и демонстрировали лучший результат. Это вам не ради фаната 5 матчей подряд выигрывать! Неизвестно согласились игроки или нет, но до 22-го тура явно не успеют. Наконец-то вернулись Мбеумо и Диалло, потому «Манчестер Юнайтед» точно станет сильнее. Еще и Шешко стал забивать, что тоже дорогого стоит.

«Манчестер Сити» тоже времени зря не терял и усилился двумя крутыми игроками: Антуан Семеньо уже успел забить 2 гола и отдал ассист, а о подписании Марка Геи сообщили лишь на днях. За защитника заплатили 20 миллионов, ведь не захотели ждать до лета, когда он достался бы бесплатно. Да и ждать-то некогда, ведь Гвардиол и Стоунз вылетели надолго, Диаш тоже жалуется на бедро, а играть в четырех турнирах с Аке и Хусановым очень рискованно, учитывая тот факт, что и Ковачич тоже в лазарете, а он иногда подстраховывал защиту. Вернулся Аит Нури и это уже хорошо, а также Гвардиола выделил Брэйтуейта, Аллейна и Мфуни, как потенциальных игроков основы в будущем в линии обороны. «Горожане» расслабились с «Эксетером» и разбили их 10:1, победили «Ньюкасл» 2:0 и очень продуктивно провели неделю. Теперь очередь для побед в АПЛ.

На победу «Манчестер Сити» шикарный кэф 2.0 и это действительно стоит внимания. Можно брать и ТБ3 за 1.77, ведь голов должно быть немало.

17.01. 17:00. «Ливерпуль» – «Бернли». Фора Ливерпуля (-2) за 2.16

Матч состоится на «Энфилд Роуд» в субботу, в 17:00. Главный арбитр игры Эндрю Мэдли.

«Ливерпуль» наконец-то прервал свою серию из трех ничьих в АПЛ, победой в Кубке над «Барнсли: 4:1. Пропустили нелепейший гол, но и забивали так красиво, что ошибка Собослаи уже не кажется провалом. Флориан Вирц в этот раз собрал фулл-хаус: забил и отдал ассист, чем отличился и Уго Экитике. Француз теперь имеет результативные действие в каждом из турниров, в котором принимал участие с момента перехода за «Ливерпуль» – хоть здесь с трансфером угадали на 100%. Веселое настроение из Кубка пора перенести в АПЛ, где мерсисайдцы пока четвертые и солидно отстали от топовой тройки на 8 очков. Снизу тоже поджимают, потому ошибаться уже нельзя. Все лидеры в строю, пока не приехал Салах, но и без него научились играть достаточно хорошо.

Повезло и «Бернли», что был кубковый матч и наконец-то фанаты увидели победу: пострадал «Миллуол», которому накидали 5 голов! Для сравнения: за 21 тур в АПЛ забили всего 22, потому праздник двойной. Ну и пропустили, куда ж без этого – защита надежностью не отличается и считается одной з худшей в чемпионате: 41 пропущенный. Если «Ливерпуль» может справиться с отсутствием травмированных, то для «Бернли» отсутствие Амдуни, Бейера, Каллера, Флемминга и Робертса можно считать проблемой. Есть повреждение и у Фостера, хотя ему скорее всего предоставили отдых после Кубка Африки. Скотт Паркер все еще на посту главного тренера и будущие матчи покажут, действительно ли это заслуженно. Пока «Бернли» на предпоследнем месте и уже 8 очков отрыва от спасительного 17-го места.

По сути можно поставить на Ф1(-2) за 2.16, ведь «Бернли» в защите чаще проваливается, чем играет успешно, а «Ливерпуль» любит атаковать и забивать.

17.01. 17:00. «Лидс» – «Фулхэм». Тотал больше 2.5 за 2.05

17 января в 17:00 «Элланд Роуд» принимает гостей. Судить игру будет Крис Кавана.

Как и многие другие представители АПЛ, «Лидс» тоже добыл победу в КФА, переиграв «Дерби Каунти» 3:1. Успешная игра, хороший футбол и даже Гнонто забил! Если в общем, то «Лидс» и так уже давненько радует качественной игрой, хотя в Премьер Лиге уже четыре матча не побеждали. Пора и выиграть, ведь 16-е место не сильно радует, хоть и к зоне вылета спокойные 8 очков отрыва. Очень хорошо, что нет травмированных и все могут выйти на поле, чтобы помочь победить. В отличной форме Кальверт-Льюин, Нмеча, Окафор. Удивляет Эронсон и весьма неплох Стах. Хороший подбор игроков у Даниэля Фарке и непонятно почему «Лидс» так низко в турнирной таблице.

«Фулхэм» идет на 9-м месте, статистика 30:30 и в последнее время команда упорно отказывается проигрывать, несмотря на противостояния с достаточно сильными соперниками. «Дачники» уже переросли свою кличку и заслуживают большего, учитывая еще отсутствие своих нигерийских лидеров, которые тоже играют в субботу за третье место. Вот вернутся и «Фулхэм» сразу заиграет намного лучше? И сейчас команда в неплохой форме, что тоже стоит внимания. Хименесу б еще больше забивать, а вот Смиту-Роу дали время на поле и сразу команда стала сильнее. Лучший в команде Харри Уилсон: человек-оркестр забил 7 голов, отдал 4 ассиста и даже 5 желтых заработал!

Победу «Лидса» можно забрать за 2.13, а «Фулхэма» за 3.64. Сложно сказать кто выиграет, потому лучше поставить на ТБ2.5 за 2.05.

17.01. 17:00. «Сандерленд» – «Кристал Пэлас». Ничья за 3.28

Матч состоится в субботу, в 17:00 на «Стэдиум оф Лайт». Главный судья Роберт Джонс.

«Сандерленд» постепенно собирает своих африканцев и состав почти оптимальный, но все еще отсутствует Диарра и Тальби, а Масуаку и Траоре вернулись с травмами. Зато Исидор восстановился, хоть Ле Брис больше доверяет Бробби. «Сандерленд» долго держался и не проигрывал, но в предыдущем туре разгромно уступил «Брентфорду». Реабилитировались в игре Кубка, победив в серии пенальти «Эвертон». Теперь можно и в АПЛ выиграть, но смогут ли?

«Кристал Пэлас» имеет лазарет побольше: Кардинес, Клайн, Дукоре, Камада, Муньос и сборник Сарр в 22-м туре не помощники на поле. Нкетиа может уже вернуться, хотя решение за врачами. Уже официально оформлен переход Джонсона и Геи, Оливер Гласнер заявил, что в конце сезона уйдет, а Матета могут купить в «Манчестер Юнайтед». Как-то не слишком позитивно все выглядит, учитывая отсутствие даже слухов о потенциальных новичках команды. Состав и так не слишком большой, а все эти трансферы явно не добавляют оптимизма и позитива. Результаты тоже подтверждают: в последний раз побеждали 11 декабря прошлого года в Лиге Конференций, вылетели со всех возможных кубков, причем уступили «Маклсфилду» из шестого дивизиона. Стоит напомнить, что «Кристал Пэлас» действующий обладатель трофея и такого позора в Англии не было с 1909 года! И да, в те далекие времена именно «Пэлас» был с другой стороны, потому записались прочно в истории и это факт.

Неудачная серия «Кристал Пэлас» скорее всего продолжится, но вряд ли «Сандерленд» победит. Выбор: ничья за 3.28, а возможный счет 0:0 или 1:1.

17.01. 17:00. «Тоттенхэм» – «Вест Хэм». Тотал больше 2.5 за 1.66

Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в субботу, в 17:00. Судить будет Джарред Джиллет.

Неудачная серия «Тоттенхэма» продолжается и после трех матчей без побед в АПЛ добавили еще и поражение в Кубке. По большому счету кубковые игры «шпорам» сейчас вообще не нужны, ведь надо исправляться в Премьер Лиге, да и еще в Лиге чемпионов играть, где платят значительно больше, чем в КФА. Сейчас «Тоттенхэм» на 14-й позиции, забил 30 голов и пропустил 27. Всему виной раздутый лазарет, ведь почти весь сезон лондонцы играют не в полном составе. Еще и Ришарлисон выбыл скорее всего надолго, пополнив компанию Мэддисону и Кулусевски. Проблемы со здоровьем есть и у Кудуса, а это уже полноценная линия нападения, причем очень качественная. Усилились Конором Галлахером, но это маловато будет и еще бы парочку игроков приобрести. Вроде бы доступен Соланке и это уже хорошая новость.

«Вест Хэм» тоже имеет проблемы с составом: Диуф в сборной, у Фабьянски, Мавропаноса и Фернандеса травмы, а Пакета уже тренируется. «Молотобойцы» стали очередной командой, которая прервала свою серию без побед, выиграв в Кубке у КПР. Однако только в дополнительное время и без особой уверенности. Зато Кастельянос и Саммервилл забили, теперь им стоит повторить это и в АПЛ. Вот в Премьер Лиге дела идут не очень и «молотобойцы» на 18-м месте с отставанием от 17-го на 7 очков. Солидный разрыв, не позволяющий оптимистично смотреть в будущее. Но фанаты верят в лучшее, да и еще достаточно туров, чтобы все поменялось.

На победу «Тоттенхэма» можно поставить с кэфом 1.77 и это хороший вариант. Также скорее всего зайдет ставка на ТБ2.5 (1.66) и ТБ10.5 (1.86) по угловым.

17.01. 17:00. «Челси» – «Брентфорд». Тотал больше 2.5 за 1.63

Матч состоится на «Стэмфорд Бридж» в 17:00, в субботу. За порядок будет отвечать Джон Брукс.

Последняя неделя для «Челси» выдалась наполовину успешной, ведь удалось разгромить «Чарльтон» 5:1, но в EFL уступили «Арсеналу» 2:3. Новый тренер Лиам Росеньор пока экспериментирует с составом, потому такие неудачи простительны, тем более что «канониры» сейчас сильны, как никогда. Фанатов не радуют новости вокруг клуба: если верить слухам, то игроки недовольны положением дел и не видят стабильности. Оно и понятно, ведь так просто уволили Мареску, взяли новым главным тренера без опыта, да и не против продать лидеров – Энцо Фернандеса в ПСЖ, Риса Джеймса в «Манчестер Сити» и чуть ли не по каждому игроку есть предложения. Все это слухи, а пока лондонцы на 8 месте и это далеко не та позиция, которую желают видеть боссы «Челси».

«Брентфорд» невероятно хорош в последнее время и благодаря успешной игре поднялся на пятое место! Команда действительно заслуживает играть в еврокубках, причем уже давно. В последних двух играх не пропускали и забили 5 голов, перед этим обыграли «Эвертон» 4:2 и «Борнмут» 4:1. Статистика 35:28, продолжает забивать Игор Тиаго и первым голом в АПЛ отличился Егор Ярмолюк! За ними уже выстраивается очередь и будет обидно, если «Брентфорд» попадет в еврокубки и отпустит своих лидеров. Купили для усиления Кайе Фуро – кто это неизвестно, но так как «пчелы» умеют раскрывать талантов, стоит ждать от него прогресса.

«Челси» считается фаворитом и на их победу можно поставить с кэфом 1.9, а вот на «Брентфорд» кэф 4.05. Интересно почему такой разброс, ведь «Челси» стабильностью не отличается, а «пчелы» в отличной форме. Лучше забрать ТБ2.5 за 1.63 и ТБ3.5 (1.7) угловых «Брентфорда».

17.01. 19:30. «Ноттингем Форест» – «Арсенал». Победа Арсенала за 1.60

Матч состоится 17 января в 19:30 на «Сити Граунд». Главный судья Майкл Оливер.

«Ноттингем Форест» продолжает рассыпаться и победа над «Вест Хэмом» не стала тем самым толчком к более удачной игре и хорошим результатам. Пополнили компанию Кристал Пэлас» и вылетели от команды из низшего дивизиона – «Рексхэм» Райана Рейнолдса выиграл и сотворил очередное чудо. Если честно, то дополнительные турниры «лесникам» только обуза и стоит задуматься над результатами в АПЛ. В Премьер Лиге команда занимает 17 место, забили 21 и пропустили 34. Всего 7 очков отделяют от зоны вылета и если проигрывать дальше, то проблемы точно настигнут. Отдали в аренду Калимуэндо, но он особо не помогал в последнее время и пусть теперь раскрывается Баква с Хатчинсоном. Вуд все еще травмирован, а Зинченко не впечатляет главного тренера и пока будет на скамейке.

«Арсенал» все еще не может рассчитывать на Калафьори и скорее всего не выйдет в 22-м туре Хинкапи. Состав крутой, уже даже Кай Хаверц вернулся, потому лондонцы точно будут бороться за все трофеи, которые только возможны. Пока получается неплохо: в АПЛ первые с отрывом в 6 очков, в ЛЧ и кубках тоже все хорошо. Продолжает забивать Дьекереш, хорошо играет Мадуэке, да и вообще «Арсенал» сейчас в таком положении, что хочется похвалить всех и каждого. Результаты подтверждают, что не зря! Микель Артета очень рад, что лазарет почти пустой, но теперь интересно как он всех разместит на поле и выдаст минуты, потому как играть желают все.

На победу «Арсенала» кэф 1.6 и это хороший вариант для ставки. «Канониры» заметно сильнее, активнее желают побеждать, ведь на кону чемпионство и это дорогого стоит. ТБ2.5 по голам за 1.63 тоже неплохо.

18.01. 16:00. «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл». Победа Ньюкасла за 1.78

Матч пройдет 18 января в 16:00 на стадионе «Молинью». Главный арбитр матча Сэмюэл Бэрротт.

«Вулверхэмптон» еще раз победил! Правда не в АПЛ, а в КФА, но фанаты все равно довольны, потому как разбили «Шрусбери Таун» 6:1. Вот теперь пойдет как надо? Не стоит спешить с выводами, хотя игру Ларсена отметили топ-клубы и уже желают приобрести его. Так в «Вулверхэмптоне» всегда: только кто заиграет, так его сразу желают купить. Пусть поиграет и принесет пользу команде, а продать всегда успеют. В хорошей форме Хван, Ариас и Жоао Гомеш. Как не странно, травмированных почти нету: Бельгард и Тоти не помогут в 22-м туре, а остальные в форме и в строю.

У «Ньюкасла» проблем побольше: Берн, Крафт, Ливраменто, Мерфи, Осула и Шер травмированы и пока непонятно, когда вернутся. Отличная серия из 4 побед подряд у «Ньюкасла» прервана, причем полностью по делу. «Манчестер Сити» остановил мощный атакующий ход «сорок», которые за прошлые четыре игры забили аж 13 голов. Эдди Хау не критиковал игроков за поражение, но в ответной игре обещает удивить «горожан». Благодаря победам «Ньюкасл» уже на шестом месте и совсем немного осталось до зоны еврокубков. Гордон сделал себе хорошую прическу, Тонали угостил всех ужином – вроде бы в команде все отлично. Осталось разбудить Вольтемаде, который не забивал 6 матчей подряд.

«Вулверхэмптон» надеется добыть еще одну победу, чтобы продолжить выбираться с последнего места, но против такого «Ньюкасла» шансов маловато. Победа «сорок» за 1.78 отличный вариант, да и ТБ3 за 2.16 тоже хорошо.

18.01. 18:30. «Астон Вилла» – «Эвертон». Тотал больше 2.5 за 1.93

Игра пройдет 18 января в 18:30 на «Вилла Парк». Судить будет Тони Харрингтон.

«Астон Вилла» продолжает играть на высоком уровне и прошла дальше в КФА, победив «Тоттенхэм». «Вилланы» активно ведут себя на трансферном рынке: купили Алиссона и Маджо, но отпустили Малена в «Рому». Не совсем понятно, зачем было отдавать Доньелла, который неплохо вписывался в состав, но теперь наступило время Х для Джейдона Санчо – вот теперь пора уже раскрываться и возвращать карьере былой лоск! Также вернулся Гессанд и поможет Уоткинсу забивать. Морган Роджерс продолжает забивать, а отсутствует только Эмилиано Мартинес, который может и выйти на поле, если получит разрешение от врачей.

«Эвертон» уже заждался Гуйе и Ндиайе, но фанатов порадовала новость, что вскоре может вернуться в состав Дьюсбери-Холл! Сначала прогноз был неутешительным: от 3 месяцев на восстановления, но не прошло и месяца, как уже лидер «ирисок» начал тренировки, пусть и не интенсивные, но все же. Явно не помешает команде и даже поможет, ведь без него проиграли «Брентфорду» и отдали очко «Вулверхэмптону», а также пролетели в Кубке. Опустились на 12-е место и подпортили статистику – сейчас 23 забитых и 25 пропущенных. Надо исправляться, по-другому никак. Слухи о болезни Миколенка были преувеличены, потому его участие в матче гарантировано.

В этом матче точно будут голы, потому выбор для ставки явный: ТБ2.5 за 1.93. Победу «Астон Виллы» за 1.68 тоже можно забрать.

19.01. 22:00. «Брайтон» – «Борнмут». Тотал угловых больше 10.5 за 2.00

Игра состоится 19 января в 22:00 на стадионе «Амекс». Главный судья матча Пол Тирни.

«Брайтон» продолжил побеждать и в Кубке досталось «Манчестер Юнайтед». Перед этим забрали очки у «Манчестер Сити» и в этом городе теперь «чаек» точно не ждут. Несмотря на хорошие последние результаты, «Брайтон» занимает 11 место в турнирной таблице. Всему виной поражения осенью, которые отодвинули команду от еврокубковой зоны. Как бы там не было, нужно побеждать и это прописная истина. В 22 туре не помогут команде: Марч, Цимас, Уэбстер, Виффер, Гомес и Минте. Последние двое под вопросом, но скорее всего на поле не выйдут. Зато Уэлбек, Раттер и Митома в составе – это очень радует.

«Борнмут» недолго радовался победе в АПЛ: «Тоттенхэм» переиграли 3:2, но уступили «Ньюкаслу» в Кубке и вылетели из него. Проблем никаких – можно подтянуть результаты в Премьер Лиге. «Борнмут» на 15 месте и пока есть отрыв от зоны вылета на 12 очков, но расслабляться рано, ведь снизу ребята злые и явно желающие выбраться повыше. Травмированы: Адамс, Акинмбони, Деннис, Доак и Клюйверт. Унал под вопросом, но лучше бы вышел на поле, ведь помощь Эванилсону и Бруксу необходима. Пока все в лазарете раскрылся Эли Джуниор Крупи, потому хороший форвард на будущее уже имеется.

«Брайтон» фаворит (1.85 на победу), но лучше взять ТБ10.5 угловых за 2 или ТБ4.5 по предупреждениям за 1.95.

Статистический раздел

В прошлом туре команды поддержали тенденцию голевого футбола: забили 28 голов, хозяева 17, а гости 11. И это учитывая две нулевых ничьи, которые для АПЛ уже редкость, но все равно встречаются. Цифра чемпионата по итогам 21 тура – 26: такой баланс по голам у «Арсенала» и «Манчестер Сити» со знаком +, а также столько же но с отрицательным знаком у «Вулверхэмптона». Просто интересный факт для поклонников статистики, а также команды отличились такими показателями:

Владение мячом: «Ливерпуль» (61.0%), «Манчестер Сити» (58.5%), «Арсенал» (58.0%).

Сухие» ворота: «Арсенал» (10), «Манчестер Сити» (9), «Челси», «Кристал Пэлас» и «Эвертон» по 8.

Средняя посещаемость: «Манчестер Сити» (73 983), «Вест Хэм (62 451), «Тоттенхэм» (60 989).

Удары в створ: «Манчестер Юнайтед» (5.7), «Манчестер Сити» (5.3), «Арсенал» (5.0).

Точные передачи: «Манчестер Сити (502.1), «Ливерпуль» (474.3), «Челси» (444.0).

Угловые: «Ньюкасл» (135), «Челси» (124), «Борнмут» (119).

Отборы: «Кристал Пэлас» (19.8), «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» по 19.7.

Перехваты: «Челси» (10), «Лидс» (9.5), «Бернли» (9.3).

Желтые карточки: «Брайтон» (55), «Тоттенхэм» (53), «Борнмут» (51).

Красные карточки: «Челси» (5), «Эвертон» (3), «Тоттенхэм» (2).

Игроки тоже не скучали и забивали: у Холанда уже 20, Игор Тиаго всерьез гонится за норвежцем и у него 16, а у Антуана Семеньо 10. Лучшие ассистенты: Бруну Фернандеш (8), Райан Шерки (7) и Джек Грилиш (6). Самый грубый Льюис Данк, у которого 8 желтых, но ему конкуренцию может составить Кристиан Ромеро, имеющий 7 ЖК и 1 красную. Вот такие интересные результаты и статистика, которые точно поменяются в 22-м туре, который уже хочется посмотреть и заценить!

Таблица АПЛ 2025/26