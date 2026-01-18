Седьмая ракетка мира уничтожила обидчицу Снигур на старте Australian Open

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде итальянка в двух сетах разгромила «нейтралку» Александру Саснович (WTA 102) за 1 час и 10 минут, отдав всего три гейма.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Александра Саснович [Q] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 1:6, 2:6

Паолини во второй раз в карьере сыграла против Саснович и впервые одержала победу.

Александра прошла квалификацию Australian Open, где в финальном раунде обыграла украинку Дарью Снигур.

Жасмин во втором круге австралийского мейджора поборется либо с Вероникой Эрьявец, либо с Магдаленой Френх.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча (Жасмин Паолини)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine