Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Седьмая ракетка мира уничтожила обидчицу Снигур на старте Australian Open
Australian Open
18 января 2026, 03:57 | Обновлено 18 января 2026, 04:30
Седьмая ракетка мира уничтожила обидчицу Снигур на старте Australian Open

Жасмин Паолини разобралась с Александрой Саснович и вышла в 1/32 финала слэма

Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде итальянка в двух сетах разгромила «нейтралку» Александру Саснович (WTA 102) за 1 час и 10 минут, отдав всего три гейма.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Александра Саснович [Q] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 1:6, 2:6

Паолини во второй раз в карьере сыграла против Саснович и впервые одержала победу.

Александра прошла квалификацию Australian Open, где в финальном раунде обыграла украинку Дарью Снигур.

Жасмин во втором круге австралийского мейджора поборется либо с Вероникой Эрьявец, либо с Магдаленой Френх.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча (Жасмин Паолини)

Жасмин Паолини Александра Саснович Australian Open 2026
