Седьмая ракетка мира уничтожила обидчицу Снигур на старте Australian Open
Жасмин Паолини разобралась с Александрой Саснович и вышла в 1/32 финала слэма
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде итальянка в двух сетах разгромила «нейтралку» Александру Саснович (WTA 102) за 1 час и 10 минут, отдав всего три гейма.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Александра Саснович [Q] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 1:6, 2:6
Паолини во второй раз в карьере сыграла против Саснович и впервые одержала победу.
Александра прошла квалификацию Australian Open, где в финальном раунде обыграла украинку Дарью Снигур.
Жасмин во втором круге австралийского мейджора поборется либо с Вероникой Эрьявец, либо с Магдаленой Френх.
Видеообзор матча
Фотогалерея матча (Жасмин Паолини)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/64 финала начнется 18 января в 04:30 по Киеву
Форвард сборной Украины оформил дубль и помог «Жироне» победить в матче чемпионата Испании