Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Разгром «нейтралки»: кто ожержал первую победу на Australian Open 2026?
Australian Open
18 января 2026, 03:43 | Обновлено 18 января 2026, 03:57
217
0

Разгром «нейтралки»: кто ожержал первую победу на Australian Open 2026?

Талия Гибсон в двух сетах уверенно разобралась с Анной Блинковой

Getty Images/Global Images Ukraine. Талия Гибсон

Австралийская теннисистка Талия Гибсон (WTA 119) стала первой победительницей матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В 1/64 финала австралийка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 62) за 1 час и 17 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Талия Гибсон (Австралия) [WC] – Анна Блинкова – 6:1, 6:3

Гибсон впервые сыграла против Блинковой.

Талия в пятый раз выступает на кортах Мельбурна (третий раз в основе) и во второй раз вышла во второй круг.

Следующей соперницей Гибсон будет либо Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 55), либо Диана Шнайдер (WTA 23).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча (Талия Гибсон)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Талия Гибсон Анна Блинкова Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
