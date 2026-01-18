Разгром «нейтралки»: кто ожержал первую победу на Australian Open 2026?

Австралийская теннисистка Талия Гибсон (WTA 119) стала первой победительницей матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В 1/64 финала австралийка в двух сетах разгромила «нейтралку» Анну Блинкову (WTA 62) за 1 час и 17 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Талия Гибсон (Австралия) [WC] – Анна Блинкова – 6:1, 6:3

Гибсон впервые сыграла против Блинковой.

Талия в пятый раз выступает на кортах Мельбурна (третий раз в основе) и во второй раз вышла во второй круг.

Следующей соперницей Гибсон будет либо Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 55), либо Диана Шнайдер (WTA 23).

Видеообзор матча

🚨 First Main Draw win at the #AO26 🚨



A strong Aussie start of the day as Talia Gibson takes down Blinkova in straight sets.@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis pic.twitter.com/AXwsv4dkuA — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026

Фотогалерея матча (Талия Гибсон)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine