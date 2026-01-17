Australian Open17 января 2026, 15:47 | Обновлено 17 января 2026, 15:59
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2026
17 января 2026, 15:47 | Обновлено 17 января 2026, 15:59
В ночь на 18 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде украинка сыграет против Эльзы Жакемо (Франция, WTA 58). Поединок состоится вторым запуском на ANZ Arena после игры Ястремская – Русе. Встреча начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Юлией Путинцевой, либо с Беатрис Хаддад Майей.
