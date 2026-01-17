Марта Костюк – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 18 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 20) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Эльзы Жакемо (Франция, WTA 58). Поединок состоится вторым запуском на ANZ Arena после игры Ястремская – Русе. Встреча начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Юлией Путинцевой, либо с Беатрис Хаддад Майей.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА