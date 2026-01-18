ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила эффектным бюстом

Итальянская журналистка Элеонора Инкардона стала одной из главных героинь матча «Комо» – «Милан» не только благодаря работе у поля, но и эффектному образу.

В Instagram она опубликовала фото со стадиона, где предстала в стильном луке, подчеркнувшем фигуру и внешность.

Снимки быстро собрали множество лайков и комплиментов.

Болельщики отметили красоту, уверенность и харизму Инкардоны, которая давно считается одной из самых ярких медийных персон Серии А.