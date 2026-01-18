Другие новости18 января 2026, 01:36 |
69
0
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила эффектным бюстом
Эффектный образ журналистки собрал волну комплиментов
18 января 2026, 01:36 |
69
0
Итальянская журналистка Элеонора Инкардона стала одной из главных героинь матча «Комо» – «Милан» не только благодаря работе у поля, но и эффектному образу.
В Instagram она опубликовала фото со стадиона, где предстала в стильном луке, подчеркнувшем фигуру и внешность.
Снимки быстро собрали множество лайков и комплиментов.
Болельщики отметили красоту, уверенность и харизму Инкардоны, которая давно считается одной из самых ярких медийных персон Серии А.
