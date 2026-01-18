Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 января 2026, 01:36
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила эффектным бюстом

Эффектный образ журналистки собрал волну комплиментов

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила эффектным бюстом
Instagram. Элеонора Инкардона

Итальянская журналистка Элеонора Инкардона стала одной из главных героинь матча «Комо»«Милан» не только благодаря работе у поля, но и эффектному образу.

В Instagram она опубликовала фото со стадиона, где предстала в стильном луке, подчеркнувшем фигуру и внешность.

Снимки быстро собрали множество лайков и комплиментов.

Болельщики отметили красоту, уверенность и харизму Инкардоны, которая давно считается одной из самых ярких медийных персон Серии А.

фото lifestyle Элеонора Инкардона чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
