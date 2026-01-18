САРАПИЙ: «Хочу, чтобы в матчах Полесье разводило с центра поля только раз»

Центральный защитник «Полесся» Эдуард Сарапий дал интервью во время зимних сборов житомирской команды.

– Эдик, поделись впечатлениями. Первая тренировка после большого перерыва. Как она по ощущениям?

– Все хорошо. Мы соскучились по этому. Хорошее поле, хорошая погода, хорошее настроение, поэтому мы готовы работать.

– В какой физической форме находишься после отпуска? Сколько лишних килограммов набрал?

– Возможно, это скажут завтра доктора, потому что у нас будет взвешивание. Но по ощущениям все нормально.

– Как прошел отпуск? Удалось отдохнуть, переключиться от футбола?

– Да, побывал с семьей, немного ездил в Запорожье, попал в тихие дни – повезло.

– Очень скучал по команде?

– Конечно, но уже хочется тренироваться. Сегодня проснулся раньше, живем с Волынцем, поэтому встали раньше, в 8.

– Что нужно, чтобы выжить на сборах? Есть какой-то рецепт?

– Следить за режимом, заглядывать в массажный кабинет, пить витамины, которые дают, раньше вставать и ложиться.

– Что больше всего любишь и не любишь на сборах?

– Люблю играть – можно поиграть с разными соперниками и странами. Не люблю быть далеко от семьи, но месяц пролетит быстро.

– Какие первые впечатления от новичков в команде?

– Еще немного не общался. Сегодня первая тренировка – все прошло хорошо. Новички пока скромные, но время покажет.

– Как прошла дорога на сборы?

– Добрались нормально, небольшие задержки из-за фуры на дороге, но успели.

– Какие ожидания от сборов?

– Хочу подготовиться так, чтобы каждую игру «Полесье» с центра поля разводило мяч только один раз.