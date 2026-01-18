Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САРАПИЙ: «Хочу, чтобы в матчах Полесье разводило с центра поля только раз»
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 04:41 | Обновлено 18 января 2026, 05:08
36
0

САРАПИЙ: «Хочу, чтобы в матчах Полесье разводило с центра поля только раз»

Центральный защитник житомирского клуба дал интервью во время сборов

18 января 2026, 04:41 | Обновлено 18 января 2026, 05:08
36
0
САРАПИЙ: «Хочу, чтобы в матчах Полесье разводило с центра поля только раз»
ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Центральный защитник «Полесся» Эдуард Сарапий дал интервью во время зимних сборов житомирской команды.

– Эдик, поделись впечатлениями. Первая тренировка после большого перерыва. Как она по ощущениям?

– Все хорошо. Мы соскучились по этому. Хорошее поле, хорошая погода, хорошее настроение, поэтому мы готовы работать.

– В какой физической форме находишься после отпуска? Сколько лишних килограммов набрал?

– Возможно, это скажут завтра доктора, потому что у нас будет взвешивание. Но по ощущениям все нормально.

– Как прошел отпуск? Удалось отдохнуть, переключиться от футбола?

– Да, побывал с семьей, немного ездил в Запорожье, попал в тихие дни – повезло.

– Очень скучал по команде?

– Конечно, но уже хочется тренироваться. Сегодня проснулся раньше, живем с Волынцем, поэтому встали раньше, в 8.

– Что нужно, чтобы выжить на сборах? Есть какой-то рецепт?

– Следить за режимом, заглядывать в массажный кабинет, пить витамины, которые дают, раньше вставать и ложиться.

– Что больше всего любишь и не любишь на сборах?

– Люблю играть – можно поиграть с разными соперниками и странами. Не люблю быть далеко от семьи, но месяц пролетит быстро.

– Какие первые впечатления от новичков в команде?

– Еще немного не общался. Сегодня первая тренировка – все прошло хорошо. Новички пока скромные, но время покажет.

– Как прошла дорога на сборы?

– Добрались нормально, небольшие задержки из-за фуры на дороге, но успели.

– Какие ожидания от сборов?

– Хочу подготовиться так, чтобы каждую игру «Полесье» с центра поля разводило мяч только один раз.

По теме:
Никита КРАВЧЕНКО: «Больше всего на сборах не люблю тест йо-йо»
Василий РУНИЧ: «Был длительный отпуск, уже соскучились по футболу»
Названы самый молодой и самый возрастной игроки первой части сезона УПЛ
чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Эдуард Сарапий Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17 января 2026, 05:14 1
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо

Капелло мог возглавить киевский гранд

Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 17 января 2026, 21:18 8
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Футболист рассматривает возможность стать тренером

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Футбол | 17.01.2026, 05:02
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
Футбол | 18.01.2026, 03:14
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 53
Футбол
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем