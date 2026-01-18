Никита КРАВЧЕНКО: «Больше всего на сборах не люблю тест йо-йо»
Защитник житомирского Полесья дал интервью во время сборов
Центральный полузащитник «Полесья» Никита Кравченко поделился впечатлениями после первой тренировки на зимних сборах житомирской команды.
– Никита, расскажи, как прошла первая тренировка после перерыва? Было тяжело или легко?
– Было тяжело. Одно дело готовиться в отпуске без мяча, просто бегать, а тут уже с мячом. Пульс поднимается, поэтому стало немного тяжелее.
– Тебе особенно тяжело, ведь ты долго не играл и восстанавливался после травмы. Насколько сейчас готов?
– Очень долго ждал и наконец восстановился. В конце сезона уже чувствовал себя лучше, но тогда не хотел рисковать. Сейчас чувствую себя хорошо и готов к тренировкам.
– Сколько времени пропустил?
– Два месяца из-за травмы и ещё отпуск – по сути, три месяца без футбола. Очень скучал по игре.
– Набрал ли лишний вес во время отпуска?
– Нет, я себя контролировал. Иногда позволяю себе что-то, но в основном – нет.
– Что нужно, чтобы выжить на сборах?
– Посмотреть сериал вечером, общаться с пацанами, посмеяться – и всё будет хорошо. Две тренировки в день? Нелегко, но мы готовимся, хотим чего-то достичь, надо подходить профессионально.
– Что больше всего любишь и не любишь на сборах?
– Люблю вечером, когда закончились две тренировки, лечь отдохнуть. Не люблю тест йо-йо – он очень тяжелый. Не проходил его во время летних сборов.
– Команду пополнили три новичка. Какие впечатления?
– С ними раньше не был знаком, видел двоих, которые раньше играли в нашей лиге. Думаю, это хорошее усиление. Им нужно время, будем смотреть, как они себя покажут.
– Как они коммуницируют?
– Пока скромно, но со временем будет нормально.
– Вечером второе тренировка?
– Да, силы аккумулируются, всё нормально.
