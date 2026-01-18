Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Никита КРАВЧЕНКО: «Больше всего на сборах не люблю тест йо-йо»
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 04:59 | Обновлено 18 января 2026, 05:08
84
0

Никита КРАВЧЕНКО: «Больше всего на сборах не люблю тест йо-йо»

Защитник житомирского Полесья дал интервью во время сборов

18 января 2026, 04:59 | Обновлено 18 января 2026, 05:08
84
0
Никита КРАВЧЕНКО: «Больше всего на сборах не люблю тест йо-йо»
ФК Полесье. Никита Кравченко

Центральный полузащитник «Полесья» Никита Кравченко поделился впечатлениями после первой тренировки на зимних сборах житомирской команды.

– Никита, расскажи, как прошла первая тренировка после перерыва? Было тяжело или легко?

– Было тяжело. Одно дело готовиться в отпуске без мяча, просто бегать, а тут уже с мячом. Пульс поднимается, поэтому стало немного тяжелее.

– Тебе особенно тяжело, ведь ты долго не играл и восстанавливался после травмы. Насколько сейчас готов?

– Очень долго ждал и наконец восстановился. В конце сезона уже чувствовал себя лучше, но тогда не хотел рисковать. Сейчас чувствую себя хорошо и готов к тренировкам.

– Сколько времени пропустил?

– Два месяца из-за травмы и ещё отпуск – по сути, три месяца без футбола. Очень скучал по игре.

– Набрал ли лишний вес во время отпуска?

– Нет, я себя контролировал. Иногда позволяю себе что-то, но в основном – нет.

– Что нужно, чтобы выжить на сборах?

– Посмотреть сериал вечером, общаться с пацанами, посмеяться – и всё будет хорошо. Две тренировки в день? Нелегко, но мы готовимся, хотим чего-то достичь, надо подходить профессионально.

– Что больше всего любишь и не любишь на сборах?

– Люблю вечером, когда закончились две тренировки, лечь отдохнуть. Не люблю тест йо-йо – он очень тяжелый. Не проходил его во время летних сборов.

– Команду пополнили три новичка. Какие впечатления?

– С ними раньше не был знаком, видел двоих, которые раньше играли в нашей лиге. Думаю, это хорошее усиление. Им нужно время, будем смотреть, как они себя покажут.

– Как они коммуницируют?

– Пока скромно, но со временем будет нормально.

– Вечером второе тренировка?

– Да, силы аккумулируются, всё нормально.

По теме:
САРАПИЙ: «Хочу, чтобы в матчах Полесье разводило с центра поля только раз»
Василий РУНИЧ: «Был длительный отпуск, уже соскучились по футболу»
Названы самый молодой и самый возрастной игроки первой части сезона УПЛ
чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Никита Кравченко
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 17 января 2026, 21:18 8
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой

Футболист рассматривает возможность стать тренером

РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
Футбол | 18 января 2026, 03:14 0
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов
РБ Лейпциг – Бавария – 1:5. Камбек и разгром за один тайм. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Бундеслиги 2025/26

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 53
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем