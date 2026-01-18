Никита КРАВЧЕНКО: «Больше всего на сборах не люблю тест йо-йо»

Центральный полузащитник «Полесья» Никита Кравченко поделился впечатлениями после первой тренировки на зимних сборах житомирской команды.

– Никита, расскажи, как прошла первая тренировка после перерыва? Было тяжело или легко?

– Было тяжело. Одно дело готовиться в отпуске без мяча, просто бегать, а тут уже с мячом. Пульс поднимается, поэтому стало немного тяжелее.

– Тебе особенно тяжело, ведь ты долго не играл и восстанавливался после травмы. Насколько сейчас готов?

– Очень долго ждал и наконец восстановился. В конце сезона уже чувствовал себя лучше, но тогда не хотел рисковать. Сейчас чувствую себя хорошо и готов к тренировкам.

– Сколько времени пропустил?

– Два месяца из-за травмы и ещё отпуск – по сути, три месяца без футбола. Очень скучал по игре.

– Набрал ли лишний вес во время отпуска?

– Нет, я себя контролировал. Иногда позволяю себе что-то, но в основном – нет.

– Что нужно, чтобы выжить на сборах?

– Посмотреть сериал вечером, общаться с пацанами, посмеяться – и всё будет хорошо. Две тренировки в день? Нелегко, но мы готовимся, хотим чего-то достичь, надо подходить профессионально.

– Что больше всего любишь и не любишь на сборах?

– Люблю вечером, когда закончились две тренировки, лечь отдохнуть. Не люблю тест йо-йо – он очень тяжелый. Не проходил его во время летних сборов.

– Команду пополнили три новичка. Какие впечатления?

– С ними раньше не был знаком, видел двоих, которые раньше играли в нашей лиге. Думаю, это хорошее усиление. Им нужно время, будем смотреть, как они себя покажут.

– Как они коммуницируют?

– Пока скромно, но со временем будет нормально.

– Вечером второе тренировка?

– Да, силы аккумулируются, всё нормально.