Василий РУНИЧ: «Был длительный отпуск, уже соскучились по футболу»

Вингер «Руха» Василий Рунич рассказал о планах команды на зимние сборы и ожиданиях от будущих спаррингов:

«Был длительный отпуск, поэтому все игроки уже успели соскучиться друг по другу и по футболу. Тренерский штаб собрал нас и рассказал план подготовки на зимних сборах. Все в хорошем настроении включились в рабочий процесс.

Наши задачи неизменны – в каждой игре команда должна бороться за положительный результат. Будь то спарринг или официальная игра в УПЛ – нужно всегда играть на победу. Сейчас нам важно качественно подготовиться и набрать оптимальные кондиции. На первом этапе сборов мы будем заниматься физической подготовкой. А на втором этапе «Рух» в Словении сыграет хорошие спарринги против сильных европейских команд и будет наигрывать состав и различные тактические моменты, готовясь к чемпионату.

Мы понимаем, что от того, как каждый из нас сейчас поработает на сборах, будут зависеть наши игровые и физические кондиции во второй части сезона. В этом плане будущие спарринги очень важны, чтобы указать, над чем нам следует поработать, кто в какой форме находится. Мы настроены позитивно и хотим хорошо провести эти зимние сборы».