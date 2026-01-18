Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Василий РУНИЧ: «Был длительный отпуск, уже соскучились по футболу»
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 04:23 | Обновлено 18 января 2026, 04:44
Вингер Руха рассказал о планах львовской команды на зимние сборы

ФК Рух Львов. Василий Рунич

Вингер «Руха» Василий Рунич рассказал о планах команды на зимние сборы и ожиданиях от будущих спаррингов:

«Был длительный отпуск, поэтому все игроки уже успели соскучиться друг по другу и по футболу. Тренерский штаб собрал нас и рассказал план подготовки на зимних сборах. Все в хорошем настроении включились в рабочий процесс.

Наши задачи неизменны – в каждой игре команда должна бороться за положительный результат. Будь то спарринг или официальная игра в УПЛ – нужно всегда играть на победу. Сейчас нам важно качественно подготовиться и набрать оптимальные кондиции. На первом этапе сборов мы будем заниматься физической подготовкой. А на втором этапе «Рух» в Словении сыграет хорошие спарринги против сильных европейских команд и будет наигрывать состав и различные тактические моменты, готовясь к чемпионату.

Мы понимаем, что от того, как каждый из нас сейчас поработает на сборах, будут зависеть наши игровые и физические кондиции во второй части сезона. В этом плане будущие спарринги очень важны, чтобы указать, над чем нам следует поработать, кто в какой форме находится. Мы настроены позитивно и хотим хорошо провести эти зимние сборы».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Василий Рунич учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
