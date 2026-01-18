ФОТО. От сборной U-15 до национальной. В УАФ состоялось совещание тренеров
В рабочей встрече принял участие президент УАФ Андрей Шевченко
В Украинской ассоциации футбола состоялась рабочая встреча главных тренеров всех возрастных категорий мужских сборных Украины – от команды U-15 до национальной сборной – при участии технической дирекции УАФ. В совещании принял участие президент УАФ Андрей Шевченко.
В ходе встречи были подведены итоги работы сборных в 2025 году. Было отмечено, что прошлый год стал рекордным по количеству проведенных учебно-тренировочных сборов, а также официальных и товарищеских матчей для национальных команд разных возрастных категорий.
Отдельное внимание участники совещания уделили обсуждению ключевых проблем и вызовов в подготовке молодых футболистов, а также вопросу доверия к игрокам юного возраста в украинском футболе и их постепенной интеграции на более высоких уровнях.
Был представлен и обсужден план учебно-образовательных мероприятий для украинских тренеров на 2026 год. Акцент в этой работе планируется сделать на получении международного опыта и обмене практиками с ведущими европейскими специалистами.
Также в ходе совещания был поднят вопрос возможности проведения отдельных учебно-тренировочных сборов юношеских сборных на территории Украины.
