В Украинской ассоциации футбола состоялась рабочая встреча главных тренеров всех возрастных категорий мужских сборных Украины – от команды U-15 до национальной сборной – при участии технической дирекции УАФ. В совещании принял участие президент УАФ Андрей Шевченко.

В ходе встречи были подведены итоги работы сборных в 2025 году. Было отмечено, что прошлый год стал рекордным по количеству проведенных учебно-тренировочных сборов, а также официальных и товарищеских матчей для национальных команд разных возрастных категорий.

Отдельное внимание участники совещания уделили обсуждению ключевых проблем и вызовов в подготовке молодых футболистов, а также вопросу доверия к игрокам юного возраста в украинском футболе и их постепенной интеграции на более высоких уровнях.

Был представлен и обсужден план учебно-образовательных мероприятий для украинских тренеров на 2026 год. Акцент в этой работе планируется сделать на получении международного опыта и обмене практиками с ведущими европейскими специалистами.

Также в ходе совещания был поднят вопрос возможности проведения отдельных учебно-тренировочных сборов юношеских сборных на территории Украины.

ФОТО. От сборной U-15 до национальной. В УАФ состоялось совещание тренеров