Определена потенциальная соперница Костюк во втором раунде Australian Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (WTA 105) может стать соперницей украинки Марты Костюк (WTA 20) во втором раунде Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде австралийского мейджора Путинцева в трех сетах с камбеком переиграла Беатрис Хадда Майю (Бразилия, WTA 59) за 2 часа и 55 минут.

Костюк выйдет на Путинцеву в случае победы над Эльзой Жакемо (Франция, WTA 58) в матче 1/64 финала.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3:6, 7:5, 6:2

Getty Images/Global Images Ukraine

