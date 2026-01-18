Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определена потенциальная соперница Костюк во втором раунде Australian Open
Australian Open
18 января 2026, 05:11 | Обновлено 18 января 2026, 05:15
Юлия Путинцева с камбеком переиграла Беатрис Хаддад Майю в матче 1/64 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (WTA 105) может стать соперницей украинки Марты Костюк (WTA 20) во втором раунде Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде австралийского мейджора Путинцева в трех сетах с камбеком переиграла Беатрис Хадда Майю (Бразилия, WTA 59) за 2 часа и 55 минут.

Костюк выйдет на Путинцеву в случае победы над Эльзой Жакемо (Франция, WTA 58) в матче 1/64 финала.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 3:6, 7:5, 6:2

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Юлия Путинцева Беатрис Хаддад Майя Марта Костюк Australian Open 2026 Эльза Жакемо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
