Элина Свитолина – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Испании Кристины Букши (WTA 51). Поединок состоится вторым запуском на John Cain Arena после игры Фери – Коболли. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Линдой Климовичовой, либо с Франческой Джонс.

