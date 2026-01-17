Элина Свитолина – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2026
18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Испании Кристины Букши (WTA 51). Поединок состоится вторым запуском на John Cain Arena после игры Фери – Коболли. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Линдой Климовичовой, либо с Франческой Джонс.
