90 минут Ярмолюка. Известная оценка Егора за матч против Челси

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура АПЛ между лондонскими «Челси» и «Брентфордом». Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.

В этом поединке принял участие украинский футболист – полузащитник «пчел» Егор Ярмолюк.

Егор отыграл поединок почти полностью и был заменен на 90+2-й минуте. От портала WhoScored он получил оценку 6.4.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Челси» Роберт Санчес – его действия оценили в 7.8 балла.

Оценки за матч Челси – Брентфорд: