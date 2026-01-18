Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч
Португалия
18 января 2026, 04:24 |
51
0

У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч

Украинцы провели сильный поединок против Риу Аве

18 января 2026, 04:24 |
51
0
У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Риу Аве» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Ріу Аве» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 1 сейвом он получил оценку 6.7.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 90-й минуте. Его перфоманс, в том числе ассист. оценили в 7.8 балла.

Лучшим игроком встречи с оценко 8.3 стал Самуэль Даль.

Оценки за матч Риу Аве – Бенфика:

По теме:
90 минут Ярмолюка. Известная оценка Егора за матч против Челси
Риу Аве – Бенфика – 0:2. Как Судаков оформил ассист. Видео голов и обзор
Трубин сыграл 100 матчей в карьере без пропущенных мячей
Бенфика Анатолий Трубин WhoScored Георгий Судаков оценки Риу Аве чемпионат Португалии по футболу Самуэль Даль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Другие виды | 17 января 2026, 12:42 4
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры

Даниил победил уже в шестой раз, а Сергей Соколовский одержал пятую победу

Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18 января 2026, 04:02 10
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026

Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора

Наполи – Сассуоло – 1:0. Как забил Станислав Лоботка. Видео гола и обзор
Футбол | 18.01.2026, 02:51
Наполи – Сассуоло – 1:0. Как забил Станислав Лоботка. Видео гола и обзор
Наполи – Сассуоло – 1:0. Как забил Станислав Лоботка. Видео гола и обзор
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Футбол | 17.01.2026, 10:29
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
17.01.2026, 16:26 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем