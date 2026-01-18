У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч
Украинцы провели сильный поединок против Риу Аве
В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Риу Аве» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Ріу Аве» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 1 сейвом он получил оценку 6.7.
Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 90-й минуте. Его перфоманс, в том числе ассист. оценили в 7.8 балла.
Лучшим игроком встречи с оценко 8.3 стал Самуэль Даль.
Оценки за матч Риу Аве – Бенфика:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил победил уже в шестой раз, а Сергей Соколовский одержал пятую победу
Даяна в двух сетах уступила Елене-Габриэле Русе в матче 1/64 финала мейджора