У кого 8.3? Известны оценки Судакова за ассист и Трубина за сухой матч

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Риу Аве» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу ду Ріу Аве» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

В этом поединке приняли участие украинские футболисты – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Анатолий отыграл все 90 минут и сохранил свои ворота сухими. С 1 сейвом он получил оценку 6.7.

Георгий Судаков также вышел в основе, но был заменен на 90-й минуте. Его перфоманс, в том числе ассист. оценили в 7.8 балла.

Лучшим игроком встречи с оценко 8.3 стал Самуэль Даль.

Оценки за матч Риу Аве – Бенфика: