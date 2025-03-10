Странное поведение. Артета покинул флеш-зону после вопроса журналиста

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета покинул флеш-зону после вопроса о борьбе за чемпионство.

Случилось это после матча 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».

Сначала Микелю бы задан вопрос о необходимости подписания страйкера, на что коуч ответил «Дело не в этом». Артета уже собирался покинуть флеш-зону, когда журналист задал еще один вопрос, связанный с борьбой за титул с «Ливерпулем», на что главный тренер «канониров» ответил «Нет, спасибо» и покинул флеш-зону.

После 28 туров «Арсенал» с 55 очками расположился на 2-м месте. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстает на 15 очков.

Ранее сообщалось о том, что Микель Артета прокомментировал матч с «Манчестер Юнайтед».