Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Странное поведение. Артета покинул флеш-зону после вопроса журналиста
Англия
10 марта 2025, 10:41 | Обновлено 10 марта 2025, 10:54
476
0

Странное поведение. Артета покинул флеш-зону после вопроса журналиста

На вопросов о чемпионской гонке Микель предпочел не отвечать

10 марта 2025, 10:41 | Обновлено 10 марта 2025, 10:54
476
0
Странное поведение. Артета покинул флеш-зону после вопроса журналиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета покинул флеш-зону после вопроса о борьбе за чемпионство.

Случилось это после матча 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед».

Сначала Микелю бы задан вопрос о необходимости подписания страйкера, на что коуч ответил «Дело не в этом». Артета уже собирался покинуть флеш-зону, когда журналист задал еще один вопрос, связанный с борьбой за титул с «Ливерпулем», на что главный тренер «канониров» ответил «Нет, спасибо» и покинул флеш-зону.

После 28 туров «Арсенал» с 55 очками расположился на 2-м месте. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстает на 15 очков.

Ранее сообщалось о том, что Микель Артета прокомментировал матч с «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Гвардиола рассказал, что будет с Манчестер Сити без ЛЧ в следующем сезоне
«Странно, но украинец мало влиял на атаку». В Англии оценили игру Миколенко
«Обидно не выиграть». Артета ждал победу в матче с Ман Юнайтед
Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Футбол | 10 марта 2025, 08:24 7
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?

Украинский вратарь был недоволен действиями своих партнеров по команде

Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату
Футбол | 10 марта 2025, 10:19 6
Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату
Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату

Алексей не скрывает, что основную часть денег игроки получали на руки

Реал хочет разорвать контракт с суперзвездой. Надо заплатить крупную сумму
Футбол | 10.03.2025, 10:47
Реал хочет разорвать контракт с суперзвездой. Надо заплатить крупную сумму
Реал хочет разорвать контракт с суперзвездой. Надо заплатить крупную сумму
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Футбол | 09.03.2025, 15:56
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Бокс | 10.03.2025, 09:20
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 2
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
09.03.2025, 21:23 1
Другие виды
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
09.03.2025, 19:46 24
Футбол
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
09.03.2025, 21:08
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
Прыжки в высоту. Дорощук завоевал золото чемпионата Европы, взяв 2.34 метра
08.03.2025, 22:14 14
Другие виды
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 19
Футбол
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
09.03.2025, 08:22 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем