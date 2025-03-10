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Англия
10 марта 2025, 05:58 | Обновлено 10 марта 2025, 06:05
273
0

«Обидно не выиграть». Артета ждал победу в матче с Ман Юнайтед

Команды в 28-м туре АПЛ расписали ничью

10 марта 2025, 05:58 | Обновлено 10 марта 2025, 06:05
273
0
«Обидно не выиграть». Артета ждал победу в матче с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета на послематчевой конференции подвел итоги ничейного матча против «Манчестер Юнайтед» в 28-м туре Английской Премьер-лиги (1:1).

«Обидно не выиграть игру со всем, что мы сделали, особенно в первом тайме, первые 43-44 минуты, как мы доминировали в каждом аспекте игры, полный контроль. Нам немного не хватило последних 15-20 метров, чтобы иметь больше ударов, но игра явно шла в том направлении, в котором мы хотели. К сожалению, один длинный пас, и мы не справились с этим мячом, мы потеряли его, сфолили в действительно опасной зоне, где мы рассчитывали на то, что они не воспользуются индивидуальными качествами, и это действительно плохая ставка против «Манчестер Юнайтед».

Во втором тайме мы попытались создать импульс, мы забили гол, и у меня было ощущение, что они действительно боролись. У нас было три больших шанса, реальность такова, что Дэвид спас нас, и в конце мы могли проиграть игру.

Сегодня та эффективность, которую мы продемонстрировали была недостаточно хороша, мы это знаем. Это большая часть многих вещей, которые требует игра, когда вы приезжаете на «Олд Траффорд», и то, что мы сделали, было великолепно, но в конце вы должны извлечь выгоду из этого, когда команда настолько доминирует и намного лучше соперника, а сегодня мы этого не сделали.

Гонка за титул? Я не хочу этого говорить, но сегодня разочарование в том, что мы не выиграли нашу игру – мы знаем важность, и это касается победы в каждом матче, если вы хотите иметь хоть какой-то шанс на чемпионство. Я не думаю, что сейчас подходящее время говорить об этом», – ответил Артета.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Микель Артета
Андрей Витренко Источник
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