«Этот клуб никогда не умрет». Аморим – о матче АПЛ против Арсенала

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим проанализировал домашний поединок с лондонским «Арсеналом» в 28-м туре Английской Премьер-лиге. Подопечные Рубена в центральном матче тура раскатали ничью с «канонирами» – 1:1.

«Если посмотреть на шансы, а затем на игру, то в «Арсенала» было больше владения, но мы старались играть в футбол в низком блоке. Так что трудно сказать, что мы этого заслужили, так как «Арсенал» также пытался выиграть игру. Но если посмотреть на моменты, я думаю, что мы были довольно близки к победе. Вратарь лондонцев действительно хорошо защищал свои ворота. Мы ждали ошибки от соперников, но также мы пытались выиграть. Мы пытались найти способ обыграть очень хорошую команду.

Игра низким блоком? Конечно, когда вы тренируете «Манчестер Юнайтед», вы не можете играть слишком много. Идея в том, чтобы выиграть игру. Вы представляете себе один способ выиграть игру в этом контексте. Я знаю, что это расстраивает болельщиков. Иногда нам приходится делать вещи, которые не популярны. Мы старались выбирать лучшие моменты для прессинга и были моменты, когда мы выигрывали мяч. В будущем мы не будем играть так, но мы просто желали выиграть матч. Я думаю, наши болельщики поняли нашу задумку.

Я хочу видеть разные вещи, поэтому мне очень нравится, когда игроки хотят выиграть игру, а не берут очко, независимо от контекста. Нам нужно побеждать, особенно дома, и это хорошо. Я знал, что если мы сможем провести первую половину игры, не пропустив гол, во второй половине мы сможем создать больше шансов.

Я думаю, очевидно, что этот клуб никогда не умрет. Это очевидно. Вы чувствуете это на улицах, а не только на стадионе. Это сложная ситуация. Болельщики протестуют снаружи стадиона, но внутри они – прекрасны. Болельщики поддерживают меня, и я этого не ожидал. Иногда это немного смущает, но они просто хотят увидеть командную борьбу, и мы боремся. В последних играх мы показали настоящий характер, и это все, что нам нужно, чтобы эти болельщики поддержали нас», – сказал Аморим.